Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, fue la eliminada de La Granja VIP del 22 de noviembre y regresó al programa para despedirse de Kevyn Bicolor, con quien tuvo un romance fugaz en el reality show.

La Bebeshita tuvo una conversación con el comediante y mientras él le decía que la extrañaba, que se dormía con una cobija con el olor a ella, la influencer estaba fúrica.

Le reclamó a Kevyn y le dijo que era un falso, patán que nunca sintió su salida, que cuando salió Rafa Mercadante él lloró más que cuando fue eliminada ella.

También le reclamó por nunca ayudarla dentro del programa en la estrategia de juego, ya que cada que Kevyn podría la nominaba para peona o nunca la salvaba si estaba en riesgo de salir del programa.

Kevyn tenía muy clara su estrategia y claramente ella no estab dentro de esa estrategia aunque tuvieran un romance dentro del programa.

¿La Bebeshita está embarazada?

Daniela Alexis, antes de abandonar La Granja tras ingresar unos minutos a despedirse de Kevyn, le dijo a Bicolor que “me cambiaste la vida, te veo en 9 meses”.

La Bebeshita lo corrió del entrevistadero, lo empujó y se fue rápidamente y lo dejó con esa declaración.

Kevyn se empezó a reír y le dijo que eso no era cierto y ella insinuó que si era verdad.

Esta impactante confesión desató la polémica y dejó muchos cuestionamientos de parte de los fans, sobre cómo fue que esto habría sucedió, en qué momento tuvieron encuentros íntimos en la transmisión 24/7.

Algunos usuarios señalan que no creen que esto sea verdad: “Bebesota es una loca”, “Más planeado que nada”, “Prueba de paternidar y no es verdad, demanda por difamación”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Así fue la relación de Bebeshita con Kevyn en La Granja VIP

La relación de Bebeshita y Kevyn estuvo llena de altibajos, dormían juntos, pero eran la típica pareja que peleaba y se decían de cosas y al rato ya estaban juntos durmiendo.

Él nunca la salvó cuando la influencer estuvo nominada y en riesgo de salir. También votó por ella en varias ocasiones para que se fuera de peona, la peor actividad que nadie quiere hacer en el reality show.

Kevyn se metió a bañar con Manelyk y Kunno, pero los tres estaban desnudos, lo que desató una pelea entre Bicolor y Bebeshita, ya que Mane es amiga de la creadora de contenido.

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