La Mansión VIP 2 opaca a La Granja en sus primeros días de estreno

La Mansión VIP se estrenó poco antes del final de La Granja VIP y según aseguran tanto ellos como el público, el reality show de HotSpanish ha arrasado por completo con la competencia.

Los números del programa de TV Azteca señalan que más de 52.2 millones de personas han sintonizado el show, además de haber cosumido 14.4 billones de minutos.

Dice la granja que no se crean esas cosas que dicen en cierta Mansion Vip que pasan por YouTube.......

Que ellos tienen más números todavía, que miedo no tienen#LaMansionVip #LaGranjaVip pic.twitter.com/G4IXniLdkx — Mr Sour Candy 🍬. (@MrDiegoPerez11) November 10, 2026

Pese a esto, el público en rede sociales asegura que La Masión VIP supera a su competidora en tendencias en diversas plataformas. En su estreno, el proyecto de HotSpanish logró 3.2 millones de espectadores.

El show que reúne a personalidades como Karely Ruiz o Paolita Suárez se transmite todo el día a través de YouTube, de manera completamente gratuita, contrario a La Granja, donde el 24/7 está disponible por Disney Plus, por lo que necesitas de una suscripción para verlo todo el día.

Según los críticos además, el formato en línea también permite que las personalidades tengan dinámicas más fuertes sin las restricciones o la manipulación que muchos consideran que existen en otros programas.

Además, los dos formatos son muy diferentes entre si, ya que mientras uno se enfoca en la vida en la granja y actividades que tiene que ver con cuidar a los animales, el otro da oportunidad a dinámicas diferentes y se enfoca en que los participantes la pasen bien.

Este enfoque diferente ha hecho que el proyecto también tenga momentos virales mucho más orgánicos y llamativos, generando memes.

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