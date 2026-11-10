Una de las dinámicas de La Mansión VIP 2 son los Super Chats, los cuales permiten que los habitantes del reality show reciban mensjaes externos en los que reciben ánimos de amigos, así de como de sus fans.

Los usuarios de la plataforma de streaming gratuita quieren saber cuánto cuesta animar de este modo a su favorito, por lo que a continuación te contamos cuánto cuesta un Super Chat en el programa.

Le llega superchat a Itatí en la MansionVIP de el compa SHEEESS🔥



Su ex favorito😂😂🤣 pic.twitter.com/lIIMar18P0 — Ruizee5470_🍞🦍 (@R5470_) November 9, 2026

¿Cuánto cuesta un Super Chat en La Mansión VIP 2?

El costo de un Super Chat en la transmisión en vivo de La Mansión VIP 2 no tiene una tarifa fija única, sino un rango variable de precios en pesos mexicanos.

Este rango permite a la audiencia decidir la cantidad exacta que desea aportar para respaldar a sus participantes favoritos en el reality show.

Para esta segunda temporada, el monto mínimo requerido para enviar un mensaje con mención de apoyo a través del Super Chat en YouTube arranca a partir de los 50 pesos mexicanos.

En el extremo superior del sistema de donaciones, el costo máximo por una sola transacción alcanza los 5,000 pesos mexicanos. Este monto representa la aportación de mayor rango disponible en la barra de pago del chat en directo de la transmisión.

Paola se puso súper feliz y estaba que no se la creía con el superchat que recibió de Karina Torres 💓



Amamos el apoyo que se dan entre ellas#LaMansionVip #LaMansionVip2 pic.twitter.com/qfEYoRmWV0 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) November 10, 2026

El valor asignado al Super Chat influye directamente en la visibilidad del mensaje y en la durabilidad del comentario destacado. A mayor cantidad aportada, el comentario adquiere tonalidades más llamativas (como el color rojo para los montos más altos) y se mantiene fijado en la parte superior de la pantalla hasta por un máximo de cinco horas.

Adicionalmente, los aportes económicos enviados mediante el Super Chat impactan en la dinámica de votación de la competencia. Cada diez pesos mexicanos donados con la etiqueta del participante elegido equivalen a un punto que se suma al acumulado del habitante, apoyando su permanencia rumbo al premio final de 2 millones de pesos.

Además, también hay una plataforma oficial que recibe diez votos de bienvenida sin coso, lo que permite que las personas voten por su favorito sin gastar desde el inicio.

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