Ya comienza La Mansión VIP 2, segunda temporada del exitoso reality show de HotSpanish que reúne a grandes estrellas del Internet como Karely Ruiz, Paolita Suárez, Rod Contreras y más en un mismo lugar.

La temporada pasada destacó por ser ligera pero aún así estar cargada de momentos icónicos y fuertes conexiones entre los participantes. Ahora, el reality show promete encender al público con un nuevo elenco.

¿Quiénes fueron los finalistas de La Mansión VIP? ı Foto: FB: HotSpanish

¿En qué canal sale La Mansion VIP 2?

Si tú tampoco te quieres perder de lo que sucede en La Mansión VIP 2, este domingo 8 de noviembre de 2026 se estrena a las 20:00 horas, de acuerdo con el sitio oficial del programa.

A partir de entonces, comenzará la transmisión 24/7 de todo lo que sucede entre los participantes. Además, las primeras votaciones serán liberadas a partir de las 23:00 horas.

El estreno del reality de Hotspanish podrá seguirse gratis a través de YouTube, en el canal oficial HotSpanish Vlogs, donde se albergará la gran mayoría del contenido relacionado con el reality show. Te dejamos el link al canal de YouTube AQUÍ.

Segunda temporada hoy 8PM solo por youtube/hotspanishvlogs 🧨#LaMansionVip pic.twitter.com/BcCEW1X1gr — La Mansion Vip (@lamansionvipmx) November 8, 2026

De momento, se han revelado 10 de los 16 confirmados de La Mansión VIP 2, los cuales son:

Karely Ruiz Itatí López Tony Aguirre João Ferreira Edwin Mendoza Paolita Suárez Doña Alegría Cintia Cossio Rod Contreras Bellakath

Asimismo, se espera que el proyecto tenga una duración de unas cuatro semanas, como ocurrió con la primera temporada, por lo que se trata de un tiempo breve a comparación de otros programas similares como La Granja VIP o La Casa de los Famosos.

La temporada anterior, Sol León se convirtió en la ganadora de La Mansión VIP y aunque ganó los dos millones de pesos, prefirió no quedarse con el dinero y lo donó a una organización para apoyar a las personas de bajos recursos, como había prometido anteriormente.

¿Quieres saber más?

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