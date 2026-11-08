‘Godzilla’ debuta con récord de $31,6 millones de dólares en taquilla; supera a ‘The Cat in the Hat’

Godzilla Minus Zero irrumpió a pisotones en las salas de cine con 31,6 millones de dólares, encabezando el fin de semana y logrando un debut récord para una película en lengua extranjera en la taquilla norteamericana.

La secuela de Takashi Yamazaki del filme de 2023 ganador del Oscar, Godzilla Minus One, aplastó con facilidad a la película animada de Warner Bros. The Cat in the Hat. Esa cinta, con la voz de Bill Hader, se estrenó con 20,5 millones de dólares, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, además de 10 millones en el extranjero.

Aunque Godzilla celebró recientemente su cumpleaños número 72, Yamazaki ha revitalizado una de las franquicias más longevas del cine al devolver la serie a sus raíces japonesas. La película, producida por Toho y distribuida en Norteamérica por GKids, está ambientada en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial.

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Ninguna película de acción real en lengua extranjera ha tenido un fin de semana de estreno mayor, a menos que se cuente La Pasión de Cristo de 2004, que debutó con 83,8 millones de dólares pese a sus diálogos mayormente en arameo. El año pasado, el anime Demon Slayer: Infinity Castle debutó con 70,6 millones de dólares.

Pero Godzilla Minus Zero superó la marca de acción real que antes ostentaba Hero (2004), que arrancó con 17,9 millones de dólares, y se sumó a la tendencia de producciones internacionales, no en inglés, que atraen al público estadounidense a los cines.

Godzilla Minus Zero, con un presupuesto inferior a 20 millones de dólares, seguramente superará con creces la recaudación récord de su predecesora, de 57,1 millones de dólares.

Top 10 de películas por taquilla doméstica

Venta estimada en las taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

Godzilla Minus Zero, 31,6 millones de dólares. The Cat in the Hat, 20,5 millones de dólares. Drummer Boy, 9,3 millones de dólares. You Can See Everything, 8,9 millones de dólares. Ramayana: Rise of a Legend, 8,7 millones de dólares. Wildwood, 7 millones de dólares. Clayface, 6,7 millones de dólares. Wild Horse Nine, 6 millones de dólares. Proyección en vivo de Stray Kids, 3,7 millones de dólares. Wicker, 3,4 millones de dólares.

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