ANDA respalda denuncia de abuso laboral contra menor en película Manos Negras de Xavi Sala

La película Manos Negras, escrita y producida por Xavier Sala Camarena, nacionalizado mexicano pero de origen español, enfrenta denuncias por presuntas irregularidades durante su rodaje en Veracruz.
Organizaciones, integrantes del equipo de producción y colectivos del sector cinematográfico señalaron posibles vulneraciones a los derechos de una actriz menor de edad, además de condiciones laborales deficientes y la ausencia de protocolos especializados para trabajar escenas sensibles y de contenido sexual.
La ANDA aseguró que brindó orientación a quienes se acercaron a señalar estos hechos. El Imcine, por su parte, informó que recibió el 22 de octubre de 2026 una denuncia anónima y que el 2 de noviembre se pausó el rodaje de la cinta.
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Según la denuncia difundida por organizaciones de la industria cinematográfica, durante la preproducción de Manos Negras se solicitó acompañamiento psicológico y la participación de una coordinadora de intimidad certificada debido a las escenas que debía interpretar la actriz infantil. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada por la producción.
La cinta se centra en la historia de una niña afrodescendiente que es víctima de una violación y su lucha por acceder al aborto.
Además, en el documento aseguraron que la menor enfrentó una carga física, emocional y laboral excesiva durante las grabaciones. También afirman que se repitieron escenas cuando la niña ya se encontraba agotada y que algunas secuencias se realizaron sin que conociera previamente todas las acciones previstas.
“Exigió filmar y llegar a los actos diarios de violencia que la niña sufriera por ellas un ataque de pánico y llanto, pese a haber aceptado retirarlas”, se lee sobre las acciones de Xavier Sala.
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La Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó que brindó orientación inmediata a las personas que reportaron los hechos y les proporcionó información sobre las instancias competentes para presentar denuncias formales.
“Brindamos orientación inmediata a las personas que nos hicieron del conocimiento estos hechos, proporcionándoles información sobre las instancias institucionales competentes para presentar las quejas y denuncias correspondientes”, señaló el sindicato.
La ANDA explicó que, al momento de recibir la queja, no tenía conocimiento de participantes afiliados al sindicato dentro de la producción. No obstante, subrayó que “esto no significa indiferencia ni falta de compromiso frente a situaciones de esta naturaleza”.
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