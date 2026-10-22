Preparan película de José Alfredo Jiménez en su centenario

La familia de José Alfredo Jiménez trabaja actualmente en una película no biográfica, pensada para acercar a El Rey de la Canción Ranchera a nuevas generaciones.

“No será como una biografía, lo que quiere el director es que podamos ver a José Alfredo cerca de los jóvenes y de esa manera se identifiquen con la figura que nunca vieron, porque si lo pensamos, son tres generaciones que no lo conocieron físicamente”, comentó Paloma Jiménez Gálvez, hija y principal promotora del legado del cantante y compositor.

“A lo mejor conocen sus canciones, pero ni siquiera saben que son de él. Entonces, sería importante. Yo espero que el año que entra ya la podamos tener porque se ha estado trabajando, hay avances”, continuó.

El realizador de esta película sería, tentativamente, Pepe Bojórquez, a quien Paloma Jiménez Gálvez calificó como “un director joven, que ha tenido éxitos en Netflix y películas importantes, la de Pedro Infante, Como caído del cielo”.

El Tip: La Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ), en colaboración con el Museo José Alfredo Jiménez, le dedica su altar de muertos al Rey de la Ranchera.

Por otra parte, en tanto que estudiosa de la vida y obra de su padre, la hija del intérprete de “Si nos dejan” y “La media vuelta” considera que el icónico músico mexicano todavía se puede abordar desde distintos flancos de investigación: “La última tesis que me tocó revisar, de Fermín Monroy, fue sobre un sujeto transdimensional: es decir, que José Alfredo se puede estudiar desde la música, la literatura, el cine, la antropología social, la psicología, la historia, hay mucha materia por seguir estudiando”.

Lo que ella en particular quisiera “es que el museo pueda ser esa fuente en donde los jóvenes tengan la oportunidad de seguir estudiando las letras de las canciones de José Alfredo Jiménez”.

“Como bien decía Monsiváis, no hay cómo envejecer a José Alfredo, lo podemos seguir estudiando desde muchas perspectivas”, expresó.

siguen tributos. José Alfredo Jiménez nació en Guanajuato, en 1926, por lo que este año se conmemora el centenario de su natalicio y, además, de un concierto de homenaje realizado en el 54 Festival Internacional Cervantino, su hija Paloma Jiménez aseguró: “Vamos a seguir haciendo cosas todo el año”.

“De hecho, vamos a develar el altar de muertos en el Claustro Sor Juana, que lo hacen precioso. Vale la pena que se den la vuelta el jueves 22 de octubre por la noche. Es una sorpresa porque son los mismos estudiantes los que forman la ofrenda, pero entendí que va a ser una especie de cantina con un guiño a la tumba”, invitó la heredera.

Respecto de la posibilidad de nuevas publicaciones discográficas o incluso de libros en el marco de las conmemoraciones de este año, Paloma Jiménez respondió: “No, creo que este año no vamos a tener eso. Me parece que los discos ya la gente no los compra como material físico”.