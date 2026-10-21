¿Quién cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2027?

Conforme se acerca el fin de año, también surge una duda entre los fans de la NFL, ¿Quién será el cantante encargado de amenizar el show de medio tiempo del Super Bowl? La pregunta como cada año, ha estado rodeada de especulación.

Y es que varios nombres han sonado como posibles protagonistas del evento musical televisado más visto en el mundo, desde estrellas del pop como Miley Cyrus, Harry Styles y Justin Bieber, hasta icónicos raperos.

¿Quién cantará en el Super Bowl 2027?

El rumor más fuerte hasta el momento apunta a que la compañía Roc Nation, fundada por Jay Z, habría elegido a su propio dueño para protagonizar el importante evento musical.

Cabe destacar que el músico ha sido el responsable de la estrategia musical del espectáculo de medio tiempo desde hace varios años, pero por primera vez podría convertirse en la figura principal del evento.

La supuesta filtración salió del medio Puck News, que apunta a que el rapero habría decidido proponerse a sí mismo como protagonista de la edición de 2027, que se celebrará el 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada oficialmente por la NFL ni por Roc Nation, por lo que de momento no son más que especulaciones que han cobrado fuerza gracias a que fueron replicadas por diversos medios.

🏟️ Jay-Z será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2027, asegura Puck News



Miley Cyrus y Justin Bieber habrían sido considerados también pic.twitter.com/eH5YlbpZO0 — Fefe (@fedeebongiorno) October 20, 2026

Fue en 2019 que la NFL estableció una alianza con Roc Nation para colaborar en la producción del espectáculo y en el desarrollo de iniciativas de entretenimiento y responsabilidad social.

La selección del artista año tras año forma parte de la colaboración entre Roc Nation y la NFL, por lo que una eventual actuación del rapero tendría que confirmarse mediante los canales oficiales.

Jay Z es uno de los músicos más emblemáticos del hip hop, quien construyó una carrera con discos como Reasonable Doubt, The Blueprint y The Black Album. Su trayectoria artística, combinada con su actividad empresarial, lo ha convertido en una de las figuras con mayor influencia en el negocio musical estadounidense.

¿Quieres saber más?

“NFL Hasta La Muerte”, la exposición del Día de Muertos; cómo visitarla, dónde es y hasta cuándo estará

Mike Ditka, legendario entrenador que llevó a los Chicago Bears a ganar el Super Bowl, murió a los 86 años

¿Aranza Sinte, la popular influencer fitness?, ¿es hermana de Belcast?

Así fue la inesperada muerte de Mateusz Chmura en plena competencia de fisiculturismo