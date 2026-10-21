Así fue la inesperada muerte de Mateusz Chmura en plena competencia de fisiculturismo

Recientemente, se dio a conocer la muerte de Mateusz Chmura, quien se encontraba en medio de una competencia de físicoculturismo cuando se desvaneció y tras ser trasladado a un hospital, perdió la vida.

Así murió Mateusz Chmura en plena competencia

La Physical Culture Association (PCA) en Telford, Inglaterra emitió un comunicado en el que detalló qué es lo que había sucedido, pues ellos fueron los encargados de informar sobre el inesperado fallecimiento.

Así fue la inesperada muerte de Mateusz Chmura en plena competencia de fisiculturismo ı Foto: IG: @pca_official

“Mateusz estaba compitiendo en la categoría Clásico Culturismo Medium en las Finales Británicas de PCA en el Centro Internacional Telford el domingo 18 de octubre”, explicaron en la publicación.

Fue en medio de dicha presentación que se desvaneció frente a los jueces. “Durante su categoría, Mateusz se desplomó en el escenario. Fue tratado en el lugar por paramédicos, la tripulación de la ambulancia local y el equipo de ambulancia aérea de Midlands, antes de ser llevado en ambulancia al hospital”, explicaron.

Pese a que se intentó reanimar a Mateusz Chmura en el nosocomio, esto no resultó y se informó posteriormente sobre su muerte, por lo que el evento siguió después de una breve pausa.

“Una vez que salió del lugar para ir al hospital, y antes de que se supieran las noticias de su muerte, mantuvimos una reunión con los atletas, y la decisión de reanudarse se tomó después de esa reunión”, dijo.

¿De qué murió Mateusz Chmura? Esto se sabe de su causa de muerte ı Foto: IG: @mateusz.chmura.92

Por su parte, su esposa Patrycja Chmura, denunció falsas colectas a nombre de su esposo y descartó que ella haya pedido caridad tras el amargo incidente.

“Quiero dejar muy claro que no tengo absolutamente nada que ver con esta recaudación de fondos. No la creé yo, no di mi autorización para que se creara y no he autorizado a nadie a recolectar dinero en nombre mío o de mi familia. Por favor, se los ruego, no donen dinero a esta recaudación.”, escribió en un comunicado.

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