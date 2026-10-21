¿De qué murió Mateusz Chmura? Esto se sabe de su causa de muerte

Tras el repentino fallecimiento del atleta británico de origen polaco, Mateusz Chmura, el mundo del físicoculturismo se pregunta cuál habría sido la causa de muerte del deportista, quien se desvaneció inesperadamente.

El famoso estaba disputando las finales de la Physical Culture Association (PCA) en Telford, Inglaterra. Se sabe además que estaba a apenas un día de cumplir los 34 años de edad.

Mateusz Chmura (33) – 🇵🇱 kulturysta, uczestnik zawodów PCA British Finals w Telford. Sportowiec zasłabł podczas konkursu, po przewiezieniu do szpitala zmarł. pic.twitter.com/vdmy2iodcM — Kto umarł? (@KtoUmarl) October 21, 2026

Mateusz Chmura competía en la categoría de culturismo clásico de peso medio cuando comenzó a sentirse mal y ante la vista de los jueces, fue perdiendo el conocimiento hasta que se desplomó.

El atleta recibió atención médica por parte de Midlands Air Ambulance, que se encontraba en el recinto, pero al no poder reanimarlo, fue trasladado a un hospital cercano donde a las pocas horas se confirmó su deceso.

Sobre el evento, el mismo se reanudó tras una reunión entre los organizadores y los atletas donde decidieron seguir con la jornada, al no conocer cuál había sido el verdadero descenlace.

¿De qué murió Mateusz Chmura?

De momento, ni el equipo médico de la competencia ni las autoridades hospitalarias han revelado al público la causa de la muerte del joven de 33 años de edad, reconocido por su poderoso físico.

Newlywed bodybuilder Mateusz Chmura, 33, has died after collapsing on stage during the finals of a UK competition, just one day before his 34th birthday pic.twitter.com/rNUd9Gqpgt — non aesthetic things (@PicturesFoIder) October 21, 2026

Mateusz se había casado apenas dos meses antes de la tragedia y acababa de lograr el segundo lugar en el torneo PCA First Timers en Yorkshire el pasado 4 de octubre.

Además, su esposa Patrycja Chmura, denunció falsas colectas a nombre de su esposo y descartó que ella haya pedido caridad tras el amargo incidente.

“Quiero dejar muy claro que no tengo absolutamente nada que ver con esta recaudación de fondos. No la creé yo, no di mi autorización para que se creara y no he autorizado a nadie a recolectar dinero en nombre mío o de mi familia. Por favor, se los ruego, no donen dinero a esta recaudación.”, escribió en un comunicado.

Como reacción, los seguidores de Mateusz Chmura lamentaron que la familia, además de atravesar la irreparable pérdida, también se enfrente a intentos de estafas a su nombre.

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