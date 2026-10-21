¿Quién es Adriana Montes de Oca, la nueva integrante de Me Caigo de Risa?

Ella es Adriana Montes de Oca de Me Caigo de Risa

El programa de comedia Me Caigo de Risa sumó a su elenco en este 2026 a la actriz Adriana Montes de Oca, quien se ha convertido en una de las favoritas del público.

Adriana se ha desempeñado en la música y la danza, además de haber aparecido en reconocidos programas de televisión.

¿Quién es Adriana Montes de Oca?

Adriana Montes de Oca nació en la Ciudad de México en 1994. Desde pequeña mostró inclinación por las artes escénicas: estudió danza en la Escuela Nacional de Música y Danza, donde destacó por su talento y dedicación.

Tras graduarse, se mudó a Los Ángeles para explorar oportunidades como coreógrafa profesional, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era la actuación.

Regresó a la Ciudad de México y se formó en la Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales CasAzul, de donde egresó alrededor de 2010.

Dedicó más de ocho años al teatro, trabajando con reconocidos directores como Alejandro Ricaño, Mauricio García Lozano y Martín Acosta en obras como Todos los peces de la tierra, Noche de reyes, por la que recibió el premio a Mejor Actriz de Reparto en los Premios Metropolitanos de Teatro.

Esta sólida base teatral le abrió las puertas a la televisión. Su debut en la pantalla chica llegó en 2018 con el papel protagónico de María en la serie de comedia de Televisa Mi lista de exes, dirigida por Alejandro Ricaño.

A partir de ahí participó en diversas producciones, entre ellas Un poquito tuyo, Claramente, Lorenza y, de forma destacada, como la antagonista Titi Escobedo en la telenovela S.O.S. Me estoy enamorando en 2021-2022.

El reconocimiento masivo del público llegó con su interpretación de Samantha “Sam” Ramos en la popular sitcom Renta congelada, donde se consolidó como una de las protagonistas. Ha continuado su carrera con roles en Mala fortuna de Prime Video, Lalola, Un buen divorcio y la película V de Víctor, junto a actores como Joaquín Cosío.

También ha incursionado en cine con títulos como Casando a mi Ex y Dos más dos. Además de la actuación, Adriana Montes de Oca es cantante y mantiene una presencia activa en la industria del entretenimiento mexicano.

Recientemente, Adriana compartió que participará en la nueva serie de televisión Carlota, que estelariza Belinda.

Adriana Montes de Oca participará en serie de Carlota con Belinda ı Foto: Especial

¿Quién es la mamá de Adriana Montes de Oca?

La mamá de Adriana Montes de Oca es Asuncion Alvarez, quien es investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Adriana difunde en sus redes sociales que su mamá pertenece a una asociación llamada Libertad para morir, que es una iniciativa que busca recaudar firmas a favor de la eutanasia.

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