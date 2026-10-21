¿De qué murió Lua Blanco, actriz brasileña de Rebelde?

Recientemente, se dio a conocer la muerte de Lua Blanco, quien interpretó al personaje de Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde. La artista tenía apenas 39 años de edad.

Fue su hermano Daniel Blanco quien confirmó el fallecimiento a través de una publicación en Instagram. “Ella había estado luchando contra el cáncer en sus últimos meses de vida, y durante ese tiempo estuvo completamente rodeada por el amor de su familia y amigos que estuvieron con ella toda su vida”, contó él.

O ator Daniel Blanco fez esse post no instagram informando o falecimento da irmã, Lua Blanco. Um dia muito triste!



"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz… pic.twitter.com/HJzeN2Zi7i — Dan Pimpão (@DanPimpao) October 18, 2026

La publicación dice aún que “ella se fue en paz, llena de amor y con la fe plena de que iba directo a las manos de Dios. Ella estará con nosotros para siempre, iluminándonos con su fuerte luz eterna”.

¿De qué murió Lua Blanco?

Aunque la famosa de Lua Blanco no dio los detalles del deceso, CNN Brasil informó que la joven falleció a causa de “complicaciones derivadas de un cáncer de intestino”, también conocido como cáncer se colón. Esta es la tercera enfermedad más frecuente en Brasil.

La información fue confirmada por O Globo, que añadió que Blanco murió a poco más de dos meses de haber sido diagnosticada, por lo que antes estuvo internada en un hospital.

“Desde el momento de su diagnóstico hasta su fallecimiento, transcurrieron solo dos meses, por lo que tuvo la gran fortuna de tener un tránsito rápido, sin sufrimiento ni miedo. Lua era una mujer muy espiritual”, declaró María Cándida, tía de Lua, al portal brasileño Terra.

Lua María Blanco nació el 5 de marzo de 1987 en Sao Paulo, Brasil. Fue una popular actriz, cantante, compositora, bloguera, influencer, conductora de televisión y ocasional modelo brasileña.

Hija del músico Billy Blanco Jr, y de María Claudia Blanco, creció en una familia vinculada a la música y al teatro. Alcanzó la famosa por su personaje en Rebelde Río, la versión brasileña de la popular serie donde actuó junto a Sophia Abrahão, Arthur Aguiar, Micael Borges, Melanie Fronckowiak y Chay Suede.

Posteriormente, estuvo en otras grandes producciones de televisión y cine en Brasil como Pecado mortal (2013), A força do querer (2017), Turbulência (2016) y Ela É O Cara (2017).

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