¿Quién es Nahomi Mejía, la modelo trans de Juego de Villanos?

Con el estreno de Juego de Villanos, una de las personalidades que llaman la atención en este reality show es Nahomi Mejía, una destacada personalidad de la televisión que es una mujer trans.

Su identidad de género y su personalidad son factores que la hacen destacar de entre el resto de los participantes del programa, por lo que aquí te compartimos qué se sabe sobre ella.

¿Quién es Nahomi Mejía?

Nahomi Mejía es una destacada maquilladora profesional, diseñadora de imagen, modelo y personalidad de la televisión mexicana. Se mudó a México a los 18 años para vivir su transición en género.

Nacida en Iguala, Guerrero, comenzó su camino en el estilismo y la moda desde joven, alcanzando gran visibilidad dentro de los certámenes de belleza tras ser coronada como Miss Trans Nacional México.

Su salto definitivo a la fama internacional ocurrió al integrarse a las pantallas de TV Azteca como participante de Survivor México. En ese programa, se convirtió en la segunda eliminada del proyecto.

En este formato destacó rápidamente por su fuerza física, liderazgo y visión estratégica, convirtiéndose en una de las competidoras más queridas y comentadas de sus distintas temporadas.

En 2025, la mujer también destacó por haber aparecido en La Casa de los Famosos para defender a Alfredo Adame. Su primer acercamiento fue estrictamente profesional, cuando Nahomi trabajaba como maquillista en distintos programas y eventos en los que Alfredo participaba.

Su vínculo se fortaleció de manera significativa cuando coincidieron en La Casa de los Famosos All Stars. En este reality, la dinámica del programa puso a prueba su carácter y su resiliencia, y Alfredo se convirtió en un aliado constante para Naomi.

El actor no dudó en defenderla públicamente ante conflictos con otros participantes y en ofrecerle apoyo emocional en situaciones difíciles dentro del reality.

En su faceta más reciente, la modelo y estrella de realities se integró al proyecto de Telemundo, Juego de Villanos, donde explora su lado más astuto y competitivo.

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