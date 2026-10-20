Yina Calderón y Luca Onestini tienen encontronazo en Juego de Villanos: ‘Yo tengo dinero, tú no’| VIDEO

Este martes 20 de octubre se estrenó Juego de Villanos, el nuevo reality show de Telemundo que reúne a algunas de las personalidades más polémicas de anteriores programas como Sergio Mayer, Alicia Machado, Salvador Zerboni, Aleska Génesis y muchos más.

Luca Onestini y Yina Calderón tienen encontronazo

A los pocos minutos del inicio del programa, ya hubo un primer encontronazo entre dos personalidades que destacaron como grandes generadores de conflicto en otros momentos, ellos siendo Yina Calderón y Luca Onestini.

Todo comenzó con la llegada de Luca, quien comenzó a saludar a los participantes del programa e hizo lo mismo al ver a Yina; sin embargo, ella le respondió de manera afilada, cuestionando su saludo.

“Yo no sé por qué me saludas si una vez hiciste un en vivo hablando mier** de mí, no seas tan hipócrita”, le dijo ella rápidamente y mirándolo de frente, algo que incluso sorprendió a Sergio Mayer en ese momento.

Onestini aseguró que no conoce a la famosa, pero ella le pidió que no fuera hipócrita. “Entonces no me saludes, mira mi peluca. Siguiente. Y es verdad lo que dice Aleska, te ves con presupuesto pero sin dinero”, le acusa.

Después de esto, Luca dijo que Yina no tiene el suficiente nivel para ser siquiera su enemiga, ante lo que ella replicó: “Yo tengo dinero, en cambio tu no. Le haces creer a las mujeres que tienes dinero cuando no tienes nada”, le acusó.

Yina a Lucas: Engañas a las mujeres haciendoles creer que tienes dinero cuando no tienes nada



Pelea de Yina y lucas #YINAENJUEGODEVILLANOS#JuegoDeVillanos pic.twitter.com/KJRr32pEBY — Mariana Pineda (@misaamanee26) October 20, 2026

El público se dividió, pues muchos apoyaron la actitud soberbia de Yina, al señalar que este reality show se trata de villanos. Por otro lado, algunos usuarios coincidieron con habitantes que consideran que la famosa es demasiado forzada.

Algunas de las reacciones por el momento fueron las siguientes:

“Es que Yina es demasiado forzada, no me agrada”.

“Yina quiere forzar ser protagonista, da como pena y cringe”.

“Como pudieron hacerlo eso a Yina, ella lo da todo desde le minuto uno”.

“Yina tirando factos”.

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