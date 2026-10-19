Dólar HOY 19 de octubre: ¿Cómo abrió el peso mexicano esta semana, tras racha de pérdidas?

El peso mexicano acumuló seis semanas de pérdidas con el cierre del viernes pasado. Este lunes inicia nuevamente con la esperanza de recuperar terreno frente al dólar y cortar la mala racha que se vaticina para la moneda nacional.

De acuerdo con la plataforma Investing.com, el mercado registra valores de apertura de alrededor de 18.4693 pesos por dólar, con un mínimo de 18.4800 y un máximo de 18.5511.

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

Lo anterior representa una leve apreciación con respecto al cierre de la semana anterior, del viernes 16 de octubre, cuando la divisa verde concluyó la jornada en 18.4930 unidades por dólar.

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“El peso inicia la sesión con pocos cambios, mostrando una apreciación de 0.02% y cotizando alrededor de 18.49 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.5508 y un mínimo de 18.4398 pesos por dólar”, escribió la analista financiera Gabriela Siller Pagaza.

Estímulos fiscales sobre el IEPS de los combustibles para la semana del 17 al 23 de octubre:



-Gasolina Magna, el estímulo fiscal disminuyó a 59.48%, desde 64.31% la semana anterior, acumulando 31 semanas consecutivas de apoyo.

-Gasolina Premium, el estímulo disminuyó a 66.19%,… — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) October 19, 2026

Mientras que, en bancos, el dólar se vende entre 16.35 y 17.80 pesos mexicanos, según datos recabados por la plataforma Dolario. Los precios varían durante el día y es conveniente revisarlos periódicamente.

¿El dólar va a subir o bajar de precio esta semana?

El valor del dólar frente al peso mexicano estos días ha estado condicionado por las expectativas de mayor diferencia entre las tasas de interés de Estados Unidos y México.

Después del aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), los mercados se encuentran a la expectativa de cómo cambiará este indicador en México, el cual se ha mantenido en 6.50 por ciento.

Si el mercado anticipa nuevos recortes a la tasa de interés en México sin reducciones equivalentes en Estados Unidos, el diferencial se estrecha y las inversiones en moneda nacional pierden atractivo, lo cual, a su vez, afecta a la moneda nacional.

Además, esta semana se publican indicadores económicos clave que contribuyen a medir la estabilidad de los mercados, lo cual, a su vez, influyen en el precio de las monedas nacionales.

Este lunes, en Estados Unidos, se publica el índice del mercado inmobiliario de NAHB para octubre.

El consenso prevé una lectura de 31 puntos, frente a 32 en septiembre. Una cifra más débil apuntaría a dificultades en el sector de la vivienda; una sorpresa positiva podría respaldar la percepción sobre la economía estadounidense.

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