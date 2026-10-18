¿Cuando es el Black Friday 2026 en Amazon y Mercado Libre en México?

Se acercan las temporadas de descuentos en muchas tiendas físicas y virtuales en México, por lo que es el momento ideal de sacar la lista de regalos para familiares y amigos o de aquello que has querido comprar durante el 2026.

Black Friday es un día en el que hay descuentos en muchos artículos de tiendas estadounidenses; sin embargo, en México estas fechas de promociones también se puede encontrar en algunas tiendas virtuales.

Amazon y Mercado Libre son algunas de las plataformas digitales de compras que tendrán grandes descuentos durante el Black Friday 2026, y esto es lo que debes saber sobre esta temporada.

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Black Friday México 2026

En cuanto a Amazon México, el Black Friday está programado del 27 al 30 de noviembre del 2026, y durante estos días se esperan rebajar de hasta el 60 por ciento en las siguientes categorías:

Moda

Dispositivos electrónicos exclusivos de Amazon

Belleza

Electrónica

Hogar

Juguetes

Adicionalmente, se podrá contar con promociones bancarias y Meses Sin Intereses en tarjetas participantes, por lo que puedes consultar con tu banco cuáles son los descuentos o bonificaciones que tendrán disponibles.

En Amazon también se tendrán otras fechas de descuentos como el Buen Fin que será del 17 al 20 de noviembre, y el Cyber Monday, que está programado para el 30 de noviembre.

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Mercado Libre tiene programado el Black Friday el viernes 27 de noviembre, y durante este día también tendrá descuentos de hasta el 60 por ciento en varias categorías:

Smartphones

Laptops

Pantallas

Electrodomésticos

Videojuegos

Moda

Artículos para el hogar

Belleza

Además, tendrá promociones como Meses Sin Intereses para tarjetas participantes y Mercado Pago, así como envíos gratis o entregas rápidas para algunos usuarios, y promociones adicionales con tarjetas bancarias.

El Buen Fin en Mercado Libre será del 13 al 17 de noviembre del 2026, mientras que el Cyber Monday será el lunes 30 de noviembre, por lo que durante el mes de noviembre las personas podrán encontrar grandes promociones durante varios días.

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Estas temporadas de rebajas son ideales para aquellas personas que tienen una lista de compras pendientes para este año, para adquirir con anticipación regalos navideños, o incluso para darse un gustito para el cierre de año.

Recuerda verificar bien las páginas y reseñas antes de realizar una compra, y comparar los costos con los que se encuentran disponibles actualmente para planificar bien tus gastos y aprovechar los descuentos.

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