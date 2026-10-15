Alerta en el autotransporte

Falta de diésel de EU elevaría costos del transporte de carga en México, advierten

La Amanac advirtió que alrededor de 40% del diésel que requiere el país proviene de Estados Unidos y alertó por posibles alzas en los costos de transporte

Gobierno extiende estrategia para mantener gasolina regular debajo de 24 pesos
Gobierno extiende estrategia para mantener gasolina regular debajo de 24 pesos Foto: Especial
Por:
Cuahutli R. Badillo

Si Estados Unidos le cierra la llave a las ventas de diésel hacia México, el sector de autotransporte de carga nacional enfrentaría una crisis de desabasto ya que alrededor de 40 por ciento del combustible se importa del país vecino; no obstante, la industria marítima no enfrenta ese problema porque se abastece en otras regiones, alertó Roberto Meillón Covarrubias, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac).

“Si Estados Unidos necesita diesel y no te va a vender; entonces, vamos a tener un desabasto del 40 por ciento y eso va a causar crisis. Los que no estén preparados con sus propios equipos, tanques, vamos a tener un problema en la industria terrestre mexicana de autotransporte”, indicó el representante de los navieros mexicanos.

Meillón Covarrubias mencionó que a la industria de carga por buques cargueros no le afectaría el desabasto, porque no se abastecen de diésel en México; además, muchas unidades ya cuentan con motores duales de gas o electricidad para su propulsión, por lo tanto, “también se está modificando la industria marítima”.

TE RECOMENDAMOS:
Derrame en arroyo Chacalapa, en Veracruz, proviene de instalaciones ajenas, afirma Pemex.
Mantiene monitoreo en la zona

Derrame en arroyo Chacalapa, en Veracruz, proviene de instalaciones ajenas, afirma Pemex

Asimismo, sostuvo que los conflictos geopolíticos y la escasez de combustible pueden afectar la oferta de transporte y por ende un alza en los costos, incluso similares a cuando ocurrió la pandemia por Covid-19; añadió que en esa época traer un contenedor de 20 pies desde China hacia México tuvo un costo desde dos mil hasta los 20 mil dólares en sus puntos más álgidos, “ojalá no lleguemos a esos niveles, pero un escenario de incremento de precios yo sí te lo garantizo que va a haber”.

Agregó que no hay fechas para que se materialice el desabasto, pero todo dependerá de cómo se resuelven los conflictos geopolíticos, “es algo que tiene que resolver Estados Unidos con esos países”.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
HR Ratings baja calificación de México a BBB.
Analiza endeudamiento del país

HR Ratings baja calificación de México a BBB; la mantiene en grado de inversión


Google Reviews