Falta de diésel de EU elevaría costos del transporte de carga en México, advierten

Si Estados Unidos le cierra la llave a las ventas de diésel hacia México, el sector de autotransporte de carga nacional enfrentaría una crisis de desabasto ya que alrededor de 40 por ciento del combustible se importa del país vecino; no obstante, la industria marítima no enfrenta ese problema porque se abastece en otras regiones, alertó Roberto Meillón Covarrubias, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac).

“Si Estados Unidos necesita diesel y no te va a vender; entonces, vamos a tener un desabasto del 40 por ciento y eso va a causar crisis. Los que no estén preparados con sus propios equipos, tanques, vamos a tener un problema en la industria terrestre mexicana de autotransporte”, indicó el representante de los navieros mexicanos.

Meillón Covarrubias mencionó que a la industria de carga por buques cargueros no le afectaría el desabasto, porque no se abastecen de diésel en México; además, muchas unidades ya cuentan con motores duales de gas o electricidad para su propulsión, por lo tanto, “también se está modificando la industria marítima”.

🚨 Alerta en el sector transporte



Advierten una "crisis tremenda" en México por un desabasto de diésel proyectado en hasta 40%, debido a restricciones en EE. UU. y tensiones en Medio Oriente.



⚓ La @AmanacOficial prevé un fuerte impacto en el autotransporte de carga y un… pic.twitter.com/JzGrmN1dpR — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) October 15, 2026

Asimismo, sostuvo que los conflictos geopolíticos y la escasez de combustible pueden afectar la oferta de transporte y por ende un alza en los costos, incluso similares a cuando ocurrió la pandemia por Covid-19; añadió que en esa época traer un contenedor de 20 pies desde China hacia México tuvo un costo desde dos mil hasta los 20 mil dólares en sus puntos más álgidos, “ojalá no lleguemos a esos niveles, pero un escenario de incremento de precios yo sí te lo garantizo que va a haber”.

Agregó que no hay fechas para que se materialice el desabasto, pero todo dependerá de cómo se resuelven los conflictos geopolíticos, “es algo que tiene que resolver Estados Unidos con esos países”.

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MSL