Acuerdan estabilizar precios de gasolina y diésel por 6 meses más

El Gobierno y el sector gasolinero pactan tope a precios de combustibles por seis meses.

El Gobierno de México y representantes de la mayoría de las estaciones de servicio y marcas de gasolineras del país acordaron la renovación por seis meses más de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel.

El pacto establece mantener la gasolina regular a un costo menor a 24 pesos por litro y el diésel por debajo de los 27 pesos por litro en todo el territorio nacional, mientras que en las franjas fronterizas los valores serán inferiores debido a la aplicación de una tasa del 8% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Esta medida conjunta, que contó con refrendos previos en febrero de 2026 y que se mantiene vigente durante el presente mes de agosto, se formalizará en un acto público que encabezará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La resolución se alcanzó tras la celebración de diversas mesas de trabajo entre las autoridades federales y los líderes del sector privado del ramo.

Durante los encuentros de negociación, los empresarios gasolineros destacaron los avances obtenidos en materia de simplificación administrativa, así como en el combate al mercado ilícito de hidrocarburos.

📰 Comunicado Nacional | Gobierno Federal y Sector Gasolinero acuerdan renovar por seis meses más la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel.



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Asimismo, el sector reconoció las acciones emprendidas para reducir las comisiones cobradas en ventas efectuadas con tarjetas de crédito u otros medios electrónicos de pago, aunado al fortalecimiento de la seguridad pública en beneficio de la industria.

Para asegurar la continuidad del programa institucional y garantizar el abasto, el Gobierno Federal e inversionistas mantendrán abiertas las mesas de diálogo.

En estos foros continuarán los trabajos en materia de mejora regulatoria, fortalecimiento de cadenas logísticas y evaluación de costos operativos.

De acuerdo con lo expresado por las partes, los convenios pactados buscan dar certidumbre a la economía familiar y respaldar el desarrollo de la movilidad en el país.

“Con estas acciones, el Gobierno de México y el sector gasolinero refrendan su compromiso por garantizar la certidumbre y estabilidad de los precios de los combustibles, insumos esenciales para la movilidad, el desarrollo y la economía de las familias mexicanas”, señaló el Gobierno de México en un comunicado.

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JVR