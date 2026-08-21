Aeroméxico y Delta le ganan pelea a Trump

La aerolínea bandera de México destacó ayer que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos resolvió en favor de Aeroméxico y Delta Air Lines y dejó sin efectos la orden del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) para que ambas compañías terminaran su colaboración conjunta y su inmunidad antimonopolio.

“Grupo Aeroméxico informa que, el día de hoy, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito resolvió a favor de Aeroméxico y Delta Air Lines, Inc., y dejó sin efectos la orden del Departamento de Transporte de los EU mediante la cual se terminaba la aprobación del acuerdo de colaboración conjunta entre Aeroméxico y Delta, así como su inmunidad antimonopolio”, indicó.

El 16 de septiembre de 2025, el DOT anunció la cancelación de la aprobación del acuerdo de empresa conjunta y retiró la inmunidad antimonopolio, al señalar que México no había cumplido con el Acuerdo de Transporte Aéreo con Estados Unidos y que ello daba una ventaja injusta a ambas aerolíneas frente a sus competidoras.