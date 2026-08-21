Cae robo de unidades de carga en 10%: ANERPV

EN LO QUE VA de 2026, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) reportó una disminución de 10 por ciento en el robo de unidades de carga a nivel nacional.

El organismo atribuyó este resultado a sus estrategias de prevención, monitoreo y coordinación con autoridades, mediante las cuales ha logrado recuperar entre 85 y 90 por ciento de los vehículos siniestrados.

“Junto con las estrategias de prevención y monitoreo, en la Asociación logramos recuperar entre 85 y 90 por ciento de las unidades robadas, no es magia, es trabajo compartido con la autoridad en materia de inteligencia e infraestructura”, indicó Luis Enrique Villatoro, presidente de la ANERPV.

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De acuerdo con el representante empresarial, la reducción a nivel nacional se observó principalmente en el Estado de México y Puebla. Sin embargo, el comportamiento delictivo se desplazó hacia otras entidades como Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán, en donde se observaron incrementos no mayores a 3.0 por ciento.

Respecto a la recuperación de las unidades, destacó, que la estrategia tuvo apoyo de los sistemas de videovigilancia carretera, en particular el despliegue de cámaras del C4 carretero, así como de la coordinación que se mantuvo con la Guardia Nacional.

Villatoro Martínez sostuvo que gracias a las reuniones que tienen con la Guardia Nacional, las empresas de rastreo y protección fueron invitadas para participar en los operativos denominados “escalón”.

“Tenemos ya proyectos que se han estado trabajando en la zona de Lázaro Cárdenas y otro para desarrollar en la región de Lagos de Moreno”, declaró.