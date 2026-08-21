Cepal ajusta de 1.5 a 1.3% previsión de crecimiento del PIB para México

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ajustó a la baja su proyección del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2026, de 1.5 a 1.3 por ciento y un avance de 1.9 por ciento para 2027, en un contexto en que la región tendrá una expansión moderada e insuficiente para cerrar brechas de desarrollo. Además del deterioro internacional, las principales limitaciones del débil crecimiento son la flaqueza de la inversión y productividad, así como el endeble comportamiento del empleo formal y el aumento de la informalidad.

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, dijo que México se encuentra en una trampa de “baja capacidad para crecer”, ya que, de 1990 hasta 2025, la economía nacional creció en promedio 2.0 por ciento anual, mientras que la región, en ese mismo lapso, se ubicó en 2.4 por ciento.

33.1 millones de personas se encuentran en la informalidad

Además, entre 2014 y 2023 el PIB mexicano creció 1.5 por ciento frente al 0.9 por ciento de la región; sin embargo, “en los últimos años, la economía mexicana ha pasado por un ciclo de bajo crecimiento. Fue de 1.5 por ciento en el 2024 y sólo 0.5 por ciento de crecimiento en el 2025” y aunque para 2026 y 2027 se prevé una expansión, “no es todo lo satisfactorio que uno desearía”, indicó.

Para que el país pueda incrementar su crecimiento económico es necesario incrementar la productividad a través de políticas de desarrollo horizontales, sectoriales y de desarrollo tecnológico que hagan más dinámico el Producto Interno Bruto nacional.

“México ha estado trabajando en esto, a través de la puesta en marcha del Plan México, que es una estrategia precisamente para dinamizar la productividad y el PIB en el mediano plazo. Un mayor financiamiento le daría impulso a la iniciativa”, apuntó Salazar-Xirinachs durante la presentación del estudio.

El Dato: En julio, la actividad económica de México creció 2.7 por ciento a tasa anual, este incremento fue por un alza en las actividades de los servicios de 2.8 por ciento.

Añadió, que el Plan México ya cuenta con un proyecto de Polos de Desarrollo y de corredores tecnológicos, y de mayor infraestructura, “muy buenas noticias para el crecimiento futuro”, pero enfatizó que hay algunos instrumentos que pueden fortalecer la estrategia industrial que ha impulsado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como el hecho de que se dé mayor financiamiento, capital de riesgo, garantías y que se apoye la investigación, innovación y el desarrollo tecnológico, así como fortalecer la calidad de la formación de los recursos humanos, la infraestructura pública, las capacidades prospectivas e institucionales.

DESACELERACIÓN. Por otra parte, en México, en julio la actividad económica podría crecer 0.1 por ciento a tasa anual, impulsada por las actividades secundarias y terciarias; no obstante, tendría una desaceleración respecto de junio cuando el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se expandió 0.2 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que elabora el Inegi, estimó que el crecimiento mensual fue impulsado por las actividades secundarias y terciarias con una expansión de 0.1 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con el área de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex, en el segundo trimestre del año, el PIB mostró una recuperación de 1.5 por ciento frente a la contracción de los primeros tres meses del año. La estimación del IOAE “sugiere” que, al inicio del tercer trimestre, la economía “habría mantenido un crecimiento moderado”, pero con “ligeras divergencias” entre sus componentes.

“En particular, el sector terciario (servicios y comercios) seguirá mostrando una modesta fortaleza, mientras que las actividades del sector secundario (industriales y construcción) presentarán una recuperación más gradual, tras la debilidad registrada durante los primeros meses del año”.

El desempeño de la actividad económica durante julio está respaldado por la aceleración de las actividades secundarias y terciarias con un avance de 0.1 por ciento, respectivamente.

Los analistas de Monex consideraron que es señal de que el ritmo del crecimiento será modesto, “con ello, la economía mantendría una trayectoria positiva al inicio del tercer trimestre, aunque todavía sin mostrar señales de una aceleración generalizada”.

Analistas de Banamex refieren que entre enero y julio, el IOAE reporta un avance anual de 1.5 por ciento.

Sheinbaum resalta superpeso

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México cuenta con la confianza internacional y que se ve reflejada con las inversiones y condiciones económicas favorables que hoy se registran.

Esta semana se reportó la vuelta del superpeso, luego de que el tipo de cambio se ubicara por debajo de los 17 pesos: en 16.94 pesos.

“Pero esto quiere decir que se está invirtiendo en pesos. Y si se está invirtiendo en pesos, quiere decir que hay confianza en México. Si no hubiera confianza internacional en la economía mexicana, el peso no estaría como está”, declaró.

La mandataria recordó que al inicio del sexenio pasado se emitieron pronósticos negativos en torno a la economía mexicana, como que el tipo de cambio se ubicaría en 30 pesos o más por billete verde.

Comentó que ante los cambios que produjo la imposición de aranceles de EU contra otros países, México ha conservado condiciones favorables, llevando a que la economía sea sólida.

“La administración Trump modificó la economía mundial y México no es la excepción; sin embargo, hemos logrado tener una buena condición”, declaró.