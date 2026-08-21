Banxico prevé menores presiones inflacionarias

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) publicó las minutas de la última decisión de política monetaria —del pasado 6 de agosto—. En el documento, la mayoría de los integrantes de consideró que la inflación seguirá descendiendo en los próximos meses.

La minuta apunta se “sigue anticipando que las inflaciones general y subyacente desciendan a lo largo del horizonte de pronóstico, si bien de manera más gradual que lo anteriormente previsto”. No obstante, algunos miembros “mencionaron que se espera que la inflación general converja a la meta en el cuarto trimestre de 2027”.

La inflación general se ubicó en 3.10 por ciento a tasa anual en julio, esto representó el cuarto mes consecutivo en donde el índice de precios tuvo una desaceleración. La tendencia bajista ha sido consecuencia de que el precio del jitomate ya no está por las nubes.

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Algunos miembros de la Junta de Gobierno señalaron que los choques en el rubro de frutas y verduras han sido transitorios y sus efectos se han disipado con relativa rapidez.

Un integrante del banco central ¡ indicó a manera de ejemplo que el precio del jitomate comenzó a normalizarse en el sexto mes del año.

Información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), refiere que en junio el precio del jitomate ha disminuido 13 por ciento anual.

La producción de la hortaliza ha superado 1.55 millones de toneladas en junio, 43 por ciento superior al mismo periodo del año pasado.