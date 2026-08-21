Lanzan 1.er vehículo eléctrico de carga mexicano

El Gobierno federal abrirá en septiembre una convocatoria dirigida a empresas automotrices para que se sumen a la producción de Olinia, el primer auto eléctrico mexicano de bajo costo, a través de un esquema de inversión mixta.

Las bases de la convocatoria serán publicadas a finales del siguiente mes, en coordinación con Nacional Financiera (Nafin); las empresas podrán registrar su interés en octubre; las ofertas formales se realizarán en noviembre, para que el proceso se cierre en diciembre.

El Dato: EL AUTOMÓVIL eléctrico tendrá un costo de 150 mil pesos; el coche fue diseñado por 70 especialistas.

De dicha manera se permitirá que, para mitad del próximo año, se concrete una primera producción de 10 mil unidades de Olinia, de las cuales ocho mil vehículos ya se encuentran comprometidos para ser adquiridos.

Roberto Capuano Tripp, director del Proyecto Olinia, especificó que el objetivo de la convocatoria es encontrar a un “aliado estratégico” que aporte la capacidad industrial y comercial para sacar adelante el proyecto del Gobierno.

EL EQUIPO del vehículo mexicano posa con la Presidenta, ayer ı Foto: Cuartoscuro

“Lo que buscamos no es principalmente dinero, obviamente vendrá dinero en esta ronda, pero lo que buscamos es capacidad industrial y comercial. La convocatoria define con quién y en qué condiciones. Será un proceso abierto, transparente, competitivo, con reglas públicas desde el primer día y bajo la supervisión de las instituciones del Estado mexicano”, declaró Capuano Tripp.

Desde el Palacio Nacional y frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se presentó el modelo de carga de Olinia, en su segunda versión, cuya capacidad es para movilizar 650 kilos y trasladarse en un rango de 120 km.

Roberto Capuano aseguró que el diseño del vehículo partió de una visita y observación sobre cómo se mueve la carga en las comunidades y diversas ciudades de la República, así como las rutinas y necesidades de la población mexicana.

“Para quien depende de su vehículo, cada ajuste cuesta tiempo y dinero. Olinea carga parte de nuestra filosofía de construir un vehículo para las necesidades de México”, dijo Roberto Capuano.

T-MEC. Al término de la conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en donde coincidieron en que es necesario la renovación del tratado comercial de América del Norte —que ambos sostienen junto a Estados Unidos— y que se tiene que firmar lo antes posible.

Durante la conversación, señalaron que el hecho de que se concrete la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dará seguridad jurídica a las empresas y sus trabajadores dentro de la región.

Proveedores. La Presidenta Sheinbaum aseguró en la “Conferencia del Pueblo” que “95 por ciento” de los adeudos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con proveedores ya fueron liquidados. La mandataria comentó que aún quedan algunos con pagos pendientes, pero son en menor cantidad.

“No me atrevo a dar un porcentaje, pero sí es 95 por ciento de los que ya fueron pagados de la proveeduría que se había retrasado sus pagos. Y a lo mejor todavía quedan algunos”, dijo la Jefa del Ejecutivo.

Afirmó que la empresa petrolera se pondrá al corriente con los pagos pendientes; sin embargo, subrayó que las empresas deberán demostrar que cumplieron con el trabajo.