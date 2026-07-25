Gasolineras balconeadas

Y hablando de balconeadas, no hay que perder de vista la que están dando las secretarías de Energía, a cargo de Luz Elena González, y de Hacienda, de Édgar Amador, además de la Procuraduría Federal del Consumidor, de Iván Escalante, y Petróleos Mexicanos, de Juan Carlos Carpio, a las gasolineras que están burlando el acuerdo que se signó entre expendedores y Gobierno para la estabilización del precio del diésel. Es sabido que a ese acuerdo están adheridas ocho mil 603 estaciones, las cuales representan el 84% por ciento del total. “Con esta estrategia, el precio nacional referente se mantiene por debajo de 27 pesos por litro y, en zonas fronterizas, menor a 25.39 pesos por litro, gracias a la tasa del IVA del 8% en esas regiones”, se informó. Ah, pero resulta que mil 538 estaciones continúan vendiendo ese combustible a precios superiores a los observados en el mercado. Así que no quedó de otra que señalarlos y con bastante precisión, por cierto, para que los consumidores sepan con claridad cuáles comercializan diésel a un precio superior al establecido en el acuerdo voluntario y mejor no carguen ahí.

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