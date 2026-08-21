Nissan busca colocar 500 mil autos en AL con nuevo portafolio

El desarrollo que ha tenido Nissan en la región latinoamericana impulsó su nueva estrategia de crecimiento para los próximos 12 meses, la cual se basa en alcanzar 500 mil unidades colocadas anualmente a través del lanzamiento de seis nuevos vehículos y tres nuevas tecnologías electrificadas.

Iván Espinosa, presidente y director ejecutivo global de la compañía, señaló que el peso que ha ganado la región de América Latina dentro de las operaciones de Nissan es altamente importante, ya que concentra 15 por ciento de sus ventas y 25 por ciento de su producción global.

“Una gran noticia para darles hoy es la ambición que tenemos de alcanzar 500 mil unidades de venta en Latinoamérica, y para lograrlo, vamos a estar lanzando seis nuevos modelos y tres nuevas tecnologías electrificadas en los siguientes 12 meses”.

TE RECOMENDAMOS: Corte deja sin efectos orden del Departamento de Transporte Aeroméxico y Delta le ganan pelea a Trump

Durante su visita a México, el CEO global dijo que este alcance ya se puede observar, luego de que Nissan superó el millón de vehículos comercializados en la región desde noviembre de 2023, cuando estableció su actual estructura de negocios para América Latina, integrada por 39 mercados.

Espinosa destacó que Latinoamérica cuenta con cuatro plantas de manufactura, tres de ellas en México y una en Brasil, además, 87 por ciento de los automóviles que la empresa comercializa en los países latinoamericanos son fabricados en la propia región, lo que, de acuerdo con el CEO, muestra su capacidad para cubrir buena parte de sus necesidades de producción.

“Es una región que es autosuficiente, tiene todas las disciplinas de la industria automotriz, es una región donde tenemos la ingeniería, tenemos compras, tenemos manufactura, tenemos todos los ángulos de la estructura comercial. Es una es una región donde se pueden diseñar, planear, se puede manufacturar”, señaló.

Dentro de esta estrategia, México mantiene un papel central para Nissan, al ser su cuarta operación más grande a nivel mundial en términos de ventas. Durante el último año, la compañía colocó en el mercado interno más de 270 mil vehículos, un crecimiento de 7.0 por ciento.

“México es evidentemente un pilar estratégico para Nissan. Es la cuarta operación más grande a nivel global en términos de ventas”, afirmó Espinosa, quien destacó que la compañía acumula 18 años de liderazgo en el mercado mexicano.

El país también mantiene un peso relevante dentro de la estructura manufacturera de la empresa. Nissan cuenta con operaciones productivas en Aguascalientes y, de acuerdo con Espinosa, durante sus 60 años de fabricación de vehículos en esa entidad ha producido más de 17 millones de unidades en México.