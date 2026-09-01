Renuevan tope al precio de la gasolina y el diésel

LA PRESIDENTA en la firma del convenio con empresarios del rubro gasolinero.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo informó en X la renovación del acuerdo voluntario con gasolineros para que el combustible regular y el diésel no cueste más de 24 y 27 pesos por litro, respectivamente.

“En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas”, escribió en su red social.

La Secretaría de Energía (Sener) dio a conocer la estrategia voluntaria para mantener estables los precios de la gasolina regular y el diésel por seis meses más.

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23.6 pesos se ubicó el litro de magna, ayer

En el comunicado explican que con la estrategia, desde el 1 de marzo de 2025 el precio de la gasolina regular se ha mantenido por debajo de los 24 pesos por litro en la mayoría del territorio nacional; por su parte, desde el 28 de abril de 2026, el precio del diésel se ha mantenido por debajo de los 27 pesos por litro. No obstante, en las zonas fronterizas del país el combustible para el transporte de mercancías ha estado por debajo de los 25.39 pesos por litro.

La Sener refiere que en medio de un entorno internacional complicado, marcado por una alta volatilidad y por incrementos súbitos en los precios del petróleo y sus derivados, este acuerdo ha contribuido a contener presiones inflacionarias y a preservar un entorno de estabilidad económica, además de brindar certidumbre al pueblo de México.

Entre las medidas que se han implementado por el Gobierno de México con el objetivo de facilitar el acuerdo están reducción de comisiones por pagos con tarjetas, vales y medios electrónicos; reducción de plazos y simplificación de trámites para la obtención de permisos y la aplicación de estímulos fiscales sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

También se han realizados apoyos de Petróleos Mexicanos con precios competitivos, transporte de última milla y optimización de las cadenas logísticas de suministro.