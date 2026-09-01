Sheinbaum destaca reducción de deuda de Pemex y avances en soberanía energética

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción de 20 mil millones de dólares en la deuda de Pemex, así como el aumento de la capacidad productiva y de refinación de la empresa, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, este martes en Palacio Nacional.

La mandataria señaló que actualmente Petróleos Mexicanos produce 1.77 millones de barriles diarios de crudo y cerca de 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

Además, el Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.5 millones de barriles diarios.

Defiende construcción de Dos Bocas; ayudó a aumentar producción, destaca

Sheinbaum Pardo defendió también la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, ante las críticas que recibió el proyecto.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, la nueva capacidad de refinación permitió al país hacer frente al incremento internacional en los precios de los combustibles y a problemas de desabasto registrados en otros países.

La presidenta informó que el gobierno está por concluir dos coquizadoras, una en Tula, Hidalgo, y otra en Salina Cruz, Oaxaca.

La primera quedará terminada este año, mientras que la segunda concluirá durante el primer semestre de 2027.

En materia de fertilizantes, indicó que la producción de Pemex alcanzó 1.185 millones de toneladas en 2026, un incremento de 38 por ciento respecto de 2024.

También señaló que ya comenzó el rescate de la petroquímica nacional mediante los proyectos Escolín, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera.

Explica Plan Nacional de Gasoductos y análisis de gas no convencional

Sheinbaum anunció además el Plan Nacional de Gasoductos, que contempla una inversión de 141 mil millones de pesos hacia 2030.

La estrategia busca ampliar y modernizar la red de transporte de gas para abastecer al sureste, nuevas centrales eléctricas y los polos de desarrollo para el Bienestar.

Sobre el gas no convencional, la presidenta informó que un comité de expertos analiza su posible explotación para fortalecer la soberanía energética sin afectar los recursos hídricos.

El grupo concluyó que no debe explotarse este recurso en la Cuenca Tampico-Misantla, mientras continúa el estudio de agua salobre profunda en la Cuenca de Burgos.

am