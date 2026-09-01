CFE restablece energía tras ‘mega apagón’ que afectó cuatro estados; explica que fue por ‘vandalismo’

Trabajadores de la CFE atendieron "mega apagón" que afectó a cuatro estados.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, durante la madrugada de este martes, se restableció completamente la energía en los cuatro estados afectados por el mega apagón iniciado la noche del lunes, y explicó que el mismo se originó por “actos de vandalismo”.

A través de un mensaje en redes sociales, publicado durante la madrugada, a las 03:00 horas, la CFE informó que restableció al 100 por ciento el suministro de energía tras el mega apagón que afectó a usuarios de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.

Incidente fue provocado por afectaciones en dos líneas de alta tensión. ı Foto: CFE

El apagón comenzó alrededor de las 20:00 horas del lunes, por lo que el incidente duró cerca de siete horas, si bien el suministro eléctrico se fue restableciendo paulatinamente.

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CFE explicó que el incidente ocurrió tras afectaciones en dos líneas de alta tensión, derivado de actos de vandalismo.

No obstante, remarcó que, desde el primer momento, personal de la Comisión se trasladó al lugar de los hechos para atender el incidente y mantuvo estrecha comunicación y coordinación con los gobiernos estatales y municipales para mantener informada a la población.

Desde el primer momento, trabajadores de la CFE atendieron incidente. ı Foto: CFE

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, tras las afectaciones en dos líneas de alta tensión por actos de vandalismo, se ha restablecido al 100% el suministro de energía a usuarios afectados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas”, se lee en la publicación de la CFE en X.

Finalmente, la CFE informó que se mantendrá atenta ante cualquier eventualidad derivada de este incidente.

#CFEInforma



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, tras las afectaciones en dos líneas de alta tensión por actos de vandalismo, se ha restablecido al 100% el suministro de energía a usuarios afectados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.… pic.twitter.com/OQoXlt3rB1 — CFEmx (@CFEmx) September 1, 2026

“Mega apagón” afecta a usuarios de cuatro estados

El lunes, desde alrededor de las 20:00 horas, usuarios reportaron cortes de energía en distintos poblados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche.

A las 23:00 horas, la CFE informó que tomó conocimiento del incidente, y explicó que se trató de “la desconexión de dos líneas de transmisión”, provocada por “vandalismo hacia los aisladores de ambas líneas de alta tensión de 400kv”.

La CFE, con labores inmediatas, ha recuperado el suministro al 25% de los usuarios afectados en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche.



Continúa la intervención con más trabajadores electricistas; se identificó que la causa fue por vandalismo hacia los… pic.twitter.com/hJwfe2yoHQ — CFEmx (@CFEmx) September 1, 2026

Hasta las 23:00 horas del lunes, cuando se hizo el anuncio, el avance en el restablecimiento de la energía eléctrica era de 12 por ciento.

En su penúltimo corte, durante la madrugada, a las 01:00 horas ya del martes, reportó que el avance era del 55 por ciento. Fue hasta pasadas las 03:00 horas que se completó el 100 por ciento.

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