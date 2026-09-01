Reforma a la Ley de IED pone en duda llegada de nuevos capitales

El Gobierno mexicano se alinea con los planteamientos dictados por Washington en seguridad económica para limitar la participación de terceros países, en especial de Asia, en las cadenas de suministro de la región con el nuevo proyecto de decreto para reformar la Ley de Inversión Extranjera; no obstante, analistas consideraron que este cambio regulatorio podría generar más incertidumbre regulatoria y desincentivar las nuevas inversiones en el país.

La iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum es ambigua en su redacción porque puede encasillar a ciertos sectores en temas de seguridad nacional sin serlo y así desincentiva la llegada de inversiones extranjeras en un momento en que es necesaria para que se generen mayores capacidades productivas, indicó Adriana García, coordinadora de Análisis Económico de México ¿Cómo Vamos?, en entrevista con La Razón.

El arribo de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer semestre, a pesar de tener un récord histórico se registró una contracción de 13.4 por ciento en las nuevas inversiones y sólo representaron 7.8 por ciento del total.

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88 por ciento aumentó la IED en cinco años

“Tener una iniciativa con una redacción un poco ambigua podría desincentivar mayores inversiones extranjeras, en un momento donde vemos que no necesariamente México deja de ser atractivo a la inversión, vemos cifras récord, que las empresas extranjeras mantienen su dinero acá y de algún modo es un voto de confianza. Pero, por otra parte, no tenemos inyección de nueva inversión que es la que queremos para que se generen mayores capacidades productivas”, acotó García.

La analista sostuvo que al tener una iniciativa de ley como la que se presentó, los inversionistas podrían tener “cierta aversión al riesgo” por no saber cómo se interpretará cuando se apruebe, “no podríamos asegurar que esto es una buena idea, pero lo que sí podemos pensar es que es un grado de incertidumbre adicional, sobre todo de cómo se va a implementar”.

16 mil 871 millones de dólaares invirtió EU

Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, sostuvo que el envío de esta iniciativa se da días antes de que inicie la cuarta ronda bilateral entre el Gobierno mexicano y el estadounidense dentro de las conversaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y empata con la agenda de Donald Trump que busca limitar que países, especialmente asiáticos, se incrusten en las cadenas de valor regionales.

No obstante, Siller Pagaza sostuvo que, por ahora la iniciativa está siendo revisada por el Senado de la República y no modifica las condiciones vigentes de la Ley de Inversión Extranjera, pero coincidió en que “podría añadir incertidumbre regulatoria en un contexto de debilidad para la inversión extranjera”.

En el segundo trimestre de 2026, la Inversión Extranjera Directa (IED) se ubicó en 10 mil 464.49 millones de dólares, lo que significó una reducción de tres mil 447.28 millones de dólares respecto del mismo periodo de 2025.

Del total, sólo 653.88 millones de dólares fueron de nuevas inversiones; seis mil 870.70 millones de dólares de reinversiones y dos mil 939.90 millones de dólares de cuentas entre compañías, según cifras del Banco de México (Banxico).

El Dato: Las cuentas entre compañías se ubicaron en mil 285 millones de dólares en el primer semestre del año, lo que representó una caída anual de 41.6 por ciento.

La analista de Banco Base indicó que los 653.88 millones de dólares son el nivel más bajo desde 2014 cuando se registró una pérdida de dos mil 432.14 millones de dólares; en la comparación anual tuvo un desplome de 51.36 por ciento respecto del segundo trimestre de 2025, cuando Banxico registró mil 344.52 millones de dólares.

“En el segundo trimestre las nuevas inversiones fueron de 654 millones de dólares, su nivel más bajo para un periodo igual desde 2014, con una contracción anual de 51.37 por ciento y una participación de 6.25 por ciento del total, frente a un promedio histórico de 37.15 por ciento para segundos trimestres entre 1999 y 2025”, acotó la experta.

El domingo 30 de agosto, la mandataria mexicana, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), envió al Congreso de la Unión la iniciativa para dar nuevas atribuciones en materia de seguridad nacional a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

El Tip: ESTADOS UNIDOS, España y Canadá son los tres principales inversionistas en México, de acuerdo con datos de Economía.

Uno de los cambios relevantes, está en el artículo 23 que busca incluir en dicha comisión a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo propone sumar a dichas secretarías en las sesiones que lleve a cabo la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y que se traten asuntos de seguridad nacional se invitará de forma permanente a los titulares de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, pero sólo podrán tener voz y no voto.

“Con la finalidad de que la evaluación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, con motivo de adquisiciones por parte de la inversión extranjera, cuente con un enfoque especializado en la materia y las personas interesadas conozcan de manera transparente los supuestos jurídicos que detonarían dicha revisión y el alcance de ésta, para dar mayor certeza jurídica sobre sus determinaciones”, se lee en la iniciativa de ley.

De la misma manera, se agregaría el Título Sexto Bis de la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras y que de acuerdo con su capítulo uno se consideraría que por razones de seguridad nacional la nueva comisión deberá dar su resolución favorable para que la inversión extranjera “participe, directa o indirectamente, en un porcentaje mayor al 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana, en la que el valor total de sus activos, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine la comisión mediante resolución general”.

Dentro de las actividades económicas que serán analizadas desde el punto de la seguridad nacional están las infraestructuras estratégicas pueden ser físicas o virtuales del sector energético, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, de defensa, así como instalaciones sensibles, o bien terrenos e inmuebles que sean necesarios para éstas.

También se incluyen tecnologías críticas como la Inteligencia Artificial (IA), la robótica, semiconductores, ciberseguridad, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, o las nanotecnologías.

El documento fue recibido por la Comisión Permanente y se espera que en el nuevo periodo de sesiones sea discutido.