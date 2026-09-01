Se desploma 31% llegada de autos chinos 

El domingo 30 de agosto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard aseguró que el efecto que han tenido los aranceles radica también en la protección de 350 mil empleos en la manufactura mexicana.

Los Gravámenes que México impuso a China han surtido efectos, particularmente en la industria automotriz, así lo confirma información de la Secretaría de Economía (SE). Los datos oficiales arrojan que las compras de autos ligeros chinos cayeron 31.1 por ciento en el primer semestre del año.

Con base en información de la Balanza comercial de mercancías, elaborada por Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el valor de las importaciones de los autos chinos se ubicó en 158 mil 571 millones de dólares en la primera mitad del 2026. En el mismo periodo del año pasado, el valor registró 230 mil mdd.

Desde el primer minuto del 2026, el Gobierno de México impulsó mil 463 fracciones arancelarias a diversas mercancías para proteger a las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio.

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50 por ciento, máximo arancel mexicano

El domingo 30 de agosto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard aseguró que el efecto que han tenido los aranceles radica también en la protección de 350 mil empleos en la manufactura mexicana.

“Por eso se tomó la medida, y el objetivo es proteger a 350 mil empleados”, declaró en la reunión plenaria de Morena.

De la misma forma, las autoridades estiman que la imposición arancelaria busca elevar el 15 por ciento de contenido nacional en las cadenas productivas y que está en línea con las proyecciones del Plan México.

También se busca el reemplazamiento de insumos que se importan para desarrollarlos en el país, reforzar el programa Hecho en México, elevar la inversión nacional hasta el 28 por ciento del Producto Interno Bruto, generar 1.5 millones de empleos y lograr que el consumo nacional tenga cada vez más proveeduría de empresas grandes, pequeñas y medianas instaladas en México.

A nivel general, las importaciones de vehículos ligeros cayeron 24.1 por ciento entre enero y junio al totalizar en 247 mil 963 millones de dólares, de acuerdo con la SE. Además de los automóviles chinos, los fabricados en Indonesia sufren un caída de 31.4 por ciento.