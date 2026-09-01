Formalidad crece la mitad que en Brasil

Del total de trabajadores mexicanos que hubo en 2004 sólo 35 por ciento se encontraban con un empleo formal y 20 años después la proporción se incrementó a 42 por ciento, un alza de siete puntos porcentuales, mientras que, en Brasil el aumento fue de 15 puntos porcentuales al pasar de 50 por ciento a 65 por ciento, indicó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo con el organismo, el incremento de la formalidad laboral en México sólo estuvo impulsado por trabajadores asalariados; en cambio en Brasil, los empleados asalariados e independientes fueron los factores que impulsaron el aumento de puestos de trabajo con acceso a la seguridad social.

“La formalidad refleja no sólo el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social, sino también el grado en que los empleos protegen a los trabajadores frente a los riesgos a lo largo del ciclo de vida. En consecuencia, mayores niveles de formalidad son indicativos de empleos de mejor calidad”, indicó el BID en el libro Hacer que los mercados laborales funcionen: mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores en América Latina y el Caribe.

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El Dato: Se necesitan casi cuatro trabajadores en la región para producir lo mismo que un trabajador de EU, debido a que la productividad laboral se encuentra estancada.

Los países que tuvieron mayores incrementos en la formalidad, además de Brasil, fueron Uruguay, Costa Rica y Colombia, y el avance fue gracias a que los trabajadores independientes sí contribuyeron en la formalización.

Uruguay pasó de 61 por ciento a 79 por ciento, es decir, un alza de 18 puntos porcentuales en 20 años; Costa Rica, de 63 a 76 por ciento o 13 puntos porcentuales y Colombia de 29 a 46 por ciento, un incremento de 17 puntos porcentuales.

No obstante, algunos países perdieron empleos formales, como Guatemala que en dos décadas pasó de 21 por ciento a 19 por ciento, dos puntos porcentuales menos; Venezuela de 35 por ciento a 26 por ciento o 9.0 puntos porcentuales y Panamá de 47 a 45 por ciento.

46 por ciento de empleados están en Pymes

“También se observan marcados contrastes al comparar los niveles de formalidad. En 2024, más del 70 por ciento de los trabajadores de Uruguay, Chile y Costa Rica cotizaban a la seguridad social, frente a apenas alrededor del 20 por ciento en Guatemala, Perú y Bolivia”, indicó el organismo.

El BID destacó que la formalidad laboral en la región de América Latina y el Caribe tuvo un alza de 8.0 puntos porcentuales en los últimos 20 años, al pasar de 38 por ciento a 46 por ciento, lo que significó un avance porque las personas trabajadoras tienen acceso a la seguridad social y a “protecciones fundamentales” como seguro de salud, cobertura para accidentes laborales, estabilidad laboral y protección jurídica; sin embargo, los cambios en dos décadas han sido desiguales en los distintos países.

Además, pese a que hay avances en diversos países, en la región menos del 50 por ciento de los trabajadores tienen un empleo formal y el ritmo es “lento e insuficiente” porque la mayoría de las mejoras se dieron antes de 2014 y el crecimiento se ha estabilizado.

“A este ritmo, se necesitarían más de 80 años para elevar del 46 al 79 por ciento la tasa promedio regional de formalidad del conjunto de los trabajadores, nivel registrado en Uruguay”, aseguró el análisis.