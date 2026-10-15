Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial de 6.8%

La base trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazó la propuesta de incremento salarial de 6.8 por ciento para el periodo 2026-2027, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), cuyo dirigente, Rafael Olivos, anunció que solicitará retomar las negociaciones con las autoridades para revisar las condiciones económicas ofrecidas.

Tras concluir la Consulta Salarial 2026-2027, realizada en 670 unidades electorales, Olivos sostuvo que los resultados reflejan la decisión de la mayoría de los participantes de no avalar la propuesta presentada, que contempla un aumento de 2.9 por ciento al tabulador salarial y de 3.9 por ciento en prestaciones.

“Los resultados son claros, la mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial. Y quiero decirlo con toda claridad, respetamos esa decisión”, afirmó en un video difundido en las cuentas oficiales del sindicato.

El dirigente sindical señaló que, ante el resultado de la consulta, corresponde iniciar una nueva etapa de negociación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el propósito de revisar las propuestas y buscar mejores condiciones para los trabajadores.

“Hoy tenemos un resultado y nos corresponde actuar en consecuencia. Por ello solicitamos retomar las mesas de negociación con el Instituto Mexicano del Seguro Social con el propósito de revisar propuestas y buscar mejores condiciones salariales para nuestras compañeras y compañeros”, expresó.

El posicionamiento del líder sindical se difundió luego del cierre de las casillas de votación y después de que trabajadores disidentes del IMSS reportaran el rechazo a la oferta económica.

Este grupo de trabajadores también anunció una segunda movilización nacional para presionar a las autoridades y a la representación sindical a conseguir un incremento salarial no menor a 10 por ciento, por encima del 6.8 por ciento planteado en la propuesta sometida a consulta.

Con el resultado de la votación, la negociación salarial queda sujeta a una nueva revisión entre la representación sindical y las autoridades del IMSS, mientras persisten las exigencias de trabajadores que consideran insuficiente el aumento ofrecido.

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FGR