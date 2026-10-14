Lemus deja libres a todos los detenidos y va contra policías por abuso de fuerza

MOMENTO de la salida de dos de los detenidos que fueron llevados al centro penitenciario de Puente Grande.

En un revire de la actuación inicial de su gobierno, el mandatario de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que el domingo se desplegó un operativo con “grandes deficiencias” y se hizo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes que reclamaban agua limpia, por lo que determinó la liberación de todos los detenidos, al aceptar que las aprehensiones fueron “injustas”.

“Antes que gobernador, soy humano. En la vida se debe saber reconocer y corregir”, expresó en un videomensaje, al admitir públicamente las fallas durante la intervención, por lo que ordenó que se investigue la operación desarrollada frente a Casa Jalisco.

El titular del Ejecutivo estatal reconoció que, si bien hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos policías incurrieron en conductas indebidas durante el operativo.

“Así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos de la Policía Estatal cometieron excesos y los tenemos identificados”, dijo en su mansaje.

El dato: LA DIRIGENTE de Morena-Jalisco, Érika Pérez, desmarcó a su partido de las lonas colocadas durante la marcha por el agua limpia; dijo que sus militantes no las colocaron.

Lemus Navarro informó que las 39 personas que fueron detenidas tras las protestas por el agua en Guadalajara fueron liberadas y ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia.

Aseguró que, tras revisar personalmente decenas de videos de la manifestación por la calidad del agua, reconoció que el operativo que se implementó tuvo grandes deficiencias.

“En el operativo de la manifestación del pasado domingo se cometieron grandes errores, mismos que deben ser investigados y sancionados”, advirtió.

MOMENTO de la salida de dos de los detenidos que fueron llevados al centro penitenciario de Puente Grande. ı Foto: Cuartoscuro

UN DELIVERY. Antes del anuncio del gobernador de la liberación de los 39 detenidos por los hechos violentos suscitados, siete personas continuaban detenidas y entre ellos había un cineasta, un repartidor de comida por aplicación, un abuelo y un estudiante.

Los detenidos habían sido llevados a los juzgados del penal de Puente Grande y entre ellos estaba Samuel Morales Navarro, un repartidor de una aplicación de comida y quien vive con su madre que padece cáncer y es su único apoyo.

También entre los detenidos estaba Alexis Daniel Guzmán, quien es un joven cineasta que fue a documentar la marcha y recientemente había terminado su servicio social en el Teatro Degollado.

Además de ellos, también se encontraba el señor Teodoro Jesús Torres, quien es padre y abuelo, así como Juan Darío Muñoz, estudiante universitario.

El mandatario estatal reconoció que a las personas que se estaban manifestando “nunca se les debió echar agua ni gas, y ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”.

40 Por ciento del agua potable en la ZMG se pierde en fugas

“Como gobernador me toca dar la cara, tomar cartas en el asunto; siempre hemos dicho que el que la hace, la paga, y eso también aplica para los de adentro”, sostuvo el titular del Ejecutivo de Jalisco.

“He pedido iniciar una investigación interna de lo sucedido y que ésta sea acompañada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para dar seguimiento a los procesos de sanción, según su nivel de responsabilidad”, asentó Pablo Lemus.

El mandatario también aseguró que se debe garantizar la reparación del daño y lo sucedido el pasado domingo “nunca más debe repetirse”.

Al responder a las críticas que ha recibido su gobierno en los últimos días, Lemus Navarro ratificó que el servicio de agua potable no se privatizará ni se contratará deuda, y tampoco habrá aumento de tarifas.

El Tip: EL AGUA que llega a más de 150 colonias de la metrópoli presenta niveles inaceptables de turbiedad y la presencia de bacterias, algas, materia vegetal y parásitos.

“He leído que existe preocupación sobre la iniciativa que envié al Congreso local para construir el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. No se va a entregar el servicio del agua potable a ninguna empresa israelí; tienen mi palabra”, aseguró finalmente.

CSP abre vía para indagar represión, con denuncia

| Por Yulia Bonilla |

El Gobierno federal abrió la posibilidad de que se investiguen los actos de “represión” cometidos durante la manifestación del domingo con la que habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara exigieron agua limpia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República podría tomar parte en el asunto, en caso de que se presenten denuncias.

Consideró que la manera en que los policías actuaron para intentar contener la movilización, en la que también recibieron agresiones, constituyó una práctica represiva, ante la que la población también habrá de sacar sus conclusiones.

“En todo caso, el pueblo de Jalisco y la gente tienen que tomar su opinión. Y en caso de que se presente una denuncia formal, ya estaríamos interviniendo. O la fiscalía, si es que se presenta algo en la Fiscalía General de la República contra algún elemento que haya participado en esta lamentable represión, porque hay que llamar las cosas por su nombre”, dijo.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que familiares de algunas de las personas detenidas durante la protesta ya presentaron quejas, y para ello se han puesto en contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Refirió que se analizarán los casos reportados para verificar en cuáles pudieron ocurrir actos de tortura.

Respecto de la atención solicitada ante la situación por el agua contaminada que los habitantes de Guadalajara reciben, la mandataria comentó que ya se trabaja en una propuesta que se presentará al gobernador Pablo Lemus, con el que ya se tuvo una primera reunión el lunes, junto a la Comisión Nacional del Agua.

Tandeo en Guadalajara golpeará a 2.3 millones

| Por Alan Gallegos |

El director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui Castañeda, informó que los tandeos del agua que comenzarán a partir del 15 de octubre afectarán a dos millones 300 mil personas que viven en 627 colonias que atiende el organismo y la reducción del servicio se prevé dure hasta marzo del 2027.

“Recordemos que el sistema SIAPA abastece a cerca de cinco millones 500 mil habitantes, el volumen que irriga la planta potabilizadora de Miravalle es el 42 por ciento de esta población, y solamente el 38.5 por ciento de esta zona el volumen afectado”; es decir, dos millones 300 mil jaliscienses, señaló.

En conferencia de prensa, el funcionario público presentó el sistema de rotación de agua de calidad, elaborado tras la crisis del agua que llegaba a los hogares con olor y hasta de color negra debido a la contaminación de la presa de Las Pintas y de la que procede 30 por ciento del agua que se suministra a la Zona Metropolitana de Guadalajara, y solicitó paciencia a los ciudadanos.

El Dato: EL SISTEMA Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) abastece a 5.5 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Desde la semana pasada, fue cerrado el sistema de Las Pintas y apagamos completamente el sistema de bombeo y Las Pintas dejó de operar para abastecer parte de la ciudad”, dijo.

Explicó que en el sistema de gestión hídrica Chapala-Guadalajara, que abastece a dos plantas potabilizadoras (Miravalle y la Huertas), en el caso de una de ellas, Miravalle, abastece del recurso a 42 por ciento de la ciudad capital, de la cual el volumen afectado representa 38 por ciento.

Ismael Jáuregui aseguró que es un sistema de rotación ya que no se da un cierre total de su operación, sino que baja el flujo y, en algunos casos, al no tener la presión suficiente, el líquido podría no llegar a los hogares.

72 Puntos de descarga irregular hallaron en el sistema de abasto

Agregó que esta medida se aplicará hasta marzo, ya que en esa fecha estará entrando en operación el nuevo sistema de potabilización que se está construyendo en Miravalle.

“También en esas mismas fechas entra en funcionamiento el sistema que se está construyendo, el acueducto de desvío que permitirá alimentar el sistema acueducto actual con el volumen que puede recibir del sistema del Canal de Atequiza”, mencionó el funcionario estatal.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de Jalisco, Luis Barboza Niño, expuso que se llevará a cabo el saneamiento de la presa Las Pintas, lo que permitirá identificar un número importante de descargas irregulares.

“No es para siempre dejar de tener volúmenes de la presa de Las Pintas. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarlo. Y eso pasa, primero, por desazolvarlo, y este proceso nos va a ayudar también a identificar un número importante de descargas irregulares que están por debajo del nivel del agua”, explicó.

200 Colonias de Tlaquepaque se verán afectadas

De acuerdo con el titular de la CEA, las acciones desarrolladas permitirán “mejorar la calidad del agua que llega por el Sistema Antiguo”, lo cual posibilitará que en la época de estiaje se pueda abastecer a la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle.