Más de 20 mil habitantes de la Huasteca potosina cuentan a partir de este mes con una vía de comunicación modernizada que reduce los tiempos de traslado y mejora la seguridad vial en el límite entre San Luis Potosí y Veracruz.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó el corte de listón inaugural de la ruta San Vicente Tancuayalab–El Higo. El proyecto requirió una inversión pública de 52.5 millones de pesos mexicanos.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación integral de 15 kilómetros de carpeta asfáltica, alcanzando un ancho de vialidad de 14 metros. Con esto se garantiza un tránsito más fluido tanto para vehículos particulares como para el transporte de carga pesada.

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Ricardo Gallardo inaugura obra de 52.5 mdp ı Foto: Especial

En total, la intervención abarcó la colocación de 210 mil metros cuadrados de concreto asfáltico. Adicionalmente, el personal operativo realizó la ampliación del bulevar principal, instaló nuevos sistemas de drenaje pluvial, alumbrado público y señalética vial de seguridad.

Esta modernización beneficia directamente a los productores agropecuarios, comerciantes, transportistas y familias de la región. La nueva infraestructura permite agilizar el traslado de productos agrícolas y mercancías generales hacia el estado vecino de Veracruz.

Al respecto, el mandatario potosino señaló que la obra busca responder a las demandas de movilidad de la población local. Explicó que ofrecer una superficie de rodamiento óptima transforma la vida cotidiana de las comunidades rurales e impulsa el turismo regional.

La vía San Vicente Tancuayalab–El Higo representa un tramo estratégico para la conectividad y el intercambio comercial en la Huasteca. Durante años, el deterioro de este camino dificultó el traslado seguro de bienes y personas en la zona limítrofe.

Gallardo Cardona afirmó que su administración mantendrá el plan de obras carreterizan en las cuatro regiones del estado —Centro, Altiplano, Media y Huasteca— con el fin de atender necesidades históricas y detonar mejores condiciones de bienestar para la ciudadanía.

Con la conclusión de este tramo, las autoridades estatales buscan consolidar una red vial eficiente que impulse la integración económica de los municipios potosinos con las vías de comunicación de la costa del Golfo de México.

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MSL