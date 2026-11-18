En la XXXII Asamblea Plenaria encabezada por Omar García Harfuch se destacó una reducción del 77 por ciento en homicidios dolosos en San Luis Potosí.

Durante la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, celebrada en la Ciudad de México y encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, se reconoció la reducción del 77 por ciento en homicidios dolosos registrada en San Luis Potosí, así como una disminución del 47 por ciento en dicho delito en la región Noreste.

En representación de la entidad potosina participó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, como parte de la coordinación permanente con el Gobierno de México y en seguimiento a la política de seguridad impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

De acuerdo con los datos presentados en la sesión plenaria, las cifras reflejan los avances reportados en materia de seguridad pública y subrayan la relevancia de sostener el trabajo articulado entre las corporaciones policiales de los distintos órdenes de Gobierno.

A lo largo de la jornada de trabajo, las autoridades federales y estatales analizaron el panorama nacional en materia de seguridad y revisaron las estrategias operativas previstas para el año 2027.

Entre los ejes prioritarios evaluados para el próximo ejercicio destacan la profesionalización y certificación policial, las acciones de prevención del delito, los mecanismos de protección a víctimas, el combate a la corrupción y el fortalecimiento del intercambio de información e inteligencia.

Las autoridades analizaron las estrategias previstas para 2027 con énfasis en certificación policial protección a víctimas e intercambio de inteligencia. ı Foto: Especial.

Tras concluir la asamblea en la capital del país, Jesús Juárez Hernández resaltó la necesidad de consolidar la cooperación entre las entidades federativas, poniendo especial énfasis en aquellas regiones estratégicas para el desarrollo logístico, comercial e industrial de México.

Asimismo, el funcionario estatal señaló la importancia de impulsar de manera continua la capacitación de los cuerpos policiales, optimizar el intercambio de inteligencia operativa y fomentar la participación ciudadana a través de la cultura de la denuncia.

Finalmente, el titular de la SSPC de San Luis Potosí afirmó que la dependencia estatal fortalece sin límites su vinculación a nivel nacional con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las instituciones de seguridad del país, refrendando el compromiso de mantener estrategias coordinadas para mejorar las capacidades policiales, brindar mayor tranquilidad a las familias potosinas y consolidar al estado entre las entidades más seguras de México.

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JVR