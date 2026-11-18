Seis personas resultaron lesionadas luego de que una avioneta Piper PA-46 sufriera un accidente durante las maniobras de despegue en el Aeropuerto Internacional del Norte, ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León.
La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que la aeronave se despistó y salió de la pista hacia la carretera a Laredo. A bordo viajaban dos integrantes de la tripulación y cuatro pasajeros, quienes presentaron lesiones leves.
Tras el incidente, se activaron los protocolos de emergencia para atender a los ocupantes y asegurar la zona donde ocurrió el accidente.
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Activan protocolo de emergencia en aeropuerto
Como parte de la atención a la emergencia, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia del aeropuerto para coordinar las labores correspondientes.
Además, la AFAC informó que la pista 11/29 permanece cerrada como medida de seguridad, mientras se desarrollan las acciones relacionadas con el incidente.
Por su parte, Protección Civil de Nuevo León informó que la aeronave, identificada con matrícula XB-MKC, se impactó contra la malla perimetral del Aeropuerto del Norte, sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.
De acuerdo con la dependencia estatal, los seis ocupantes fueron valorados por los cuerpos de emergencia en el lugar. Ninguno presentó lesiones de gravedad ni requirió traslado a un hospital.
Controlan incendio tras el impacto de la avioneta
Protección Civil también reportó que, después del impacto, se registró un incendio en el sitio, el cual fue controlado por los equipos de emergencia que acudieron a atender el accidente.
En las labores participaron elementos de Protección Civil estatal y de los municipios de Ciénega de Flores y Salinas Victoria, así como Bomberos de Nuevo León y del Aeropuerto del Norte.
También acudieron integrantes del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Cruz Roja, Fuerza Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras corporaciones de rescate.
Las autoridades mantienen las acciones de atención y resguardo de la zona. La información sobre las circunstancias del accidente permanece en proceso.
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MSL