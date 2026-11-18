La presidenta municipal Romina Contreras entregó el Premio Municipal de la Juventud 2026 a nueve jóvenes de Huixquilucan.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, entregó este miércoles 18 de noviembre de 2026 el “Premio Municipal de la Juventud 2026” a nueve jóvenes del municipio mexiquense, otorgando a cada ganador un incentivo económico de 20 mil pesos en el marco de la quinta edición de este certamen.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de Bachilleres Plantel 17, ubicadas en la colonia Loma del Carmen, donde se galardonó el talento, esfuerzo y compromiso social de participantes divididos en tres rangos de edad: de 12 a 17 años, de 18 a 24 años y de 25 a 29 años.

Los reconocimientos se distribuyeron en las categorías de Mérito y Aportación Académica y Científica, Fortalecimiento Artístico y Deportivo, y Acción y Labor Social, con el objetivo de impulsar el crecimiento personal y profesional de las juventudes de Huixquilucan.

“¡Felicidades a todos y cada uno de ustedes! Sabemos que hicieron un extraordinario trabajo y los invitamos a que no dejen de perseguir sus sueños y que continúen en la meta para alcanzar los objetivos. También quiero felicitar a todas las mamás y los papás que están hoy aquí, porque saben que este premio no hubiera sido posible sin ustedes”, compartió la alcaldesa Romina Contreras.

Por su parte, la directora general de la Juventud de Huixquilucan, Carla Santana Cuéllar, destacó que el gobierno local ha beneficiado a más de 80 mil jóvenes mediante programas e iniciativas como “Tarjeta Joven”, “Línea Joven” y “La Fábrica de Emprendedores”, además de rallys deportivos, salidas recreativas, capacitaciones, cursos y talleres.

“Este gobierno apoya de forma real y tangible a los jóvenes y, por supuesto, con la presidenta Romina Contreras seguiremos avanzando en un Huixquilucan próspero, seguro y, sobre todo, que nos brinda a los jóvenes las oportunidades para poder cumplir todos nuestros sueños”, puntualizó la funcionaria municipal.

Cada uno de los nueve ganadores recibió un incentivo económico de 20 mil pesos en la quinta edición del certamen municipal. ı Foto: Especial.

En la edición 2026 del galardón, los ganadores en la categoría de Mérito y Aportación Académica y Científica fueron Ana Laura Moreno, Luis David Toribio y Yael Gutiérrez; en Fortalecimiento Artístico y Deportivo resultaron premiados Ana Laura Gutiérrez, Daniel Santiago Moreno y José Ángel García; mientras que en Acción y Labor Social recibieron la distinción Abdeel Antonio Santiago, Daniel Martínez de León y Luis Fernando Olvera.

En representación de los nueve galardonados, Daniel Martínez de León agradeció al Gobierno de Huixquilucan por abrir espacios que reconocen la dedicación de las juventudes y subrayó que el estímulo representa un impulso para continuar aportando al desarrollo comunitario.

“Este premio no es un punto de llegada, sino una motivación para continuar preparándome, creciendo y contribuyendo a Huixquilucan y a nuestro país. Somos jóvenes que, desde diferentes ámbitos compartimos un mismo propósito: que es crecer, aportar y dejar huella positiva en nuestra comunidad”, enfatizó el joven premiado.

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JVR