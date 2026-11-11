Aseguran más de 10 millones de cigarros apócrifos en puerto de Michoacán

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y autoridades federales aseguraron 10 millones 656 mil cigarros presuntamente apócrifos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Este sería el tercer mayor cargamento de este tipo que las instituciones de seguridad han reportado en una sola operación dentro de esa terminal durante el año

El hallazgo comprende 532 mil 800 cajetillas distribuidas en 888 cajas de cartón, que permanecen bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una investigación sobre posibles infracciones a los derechos de propiedad intelectual.

Durante este año, el mayor aseguramiento en Lázaro Cárdenas ocurrió el 20 de agosto, cuando personal de Aduanas y de la Secretaría de Marina (Semar) interceptó 52 millones 500 mil cigarrillos procedentes de Vietnam.

🛃 La #ANAM, en coordinación con @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico, aseguró 10 millones 656 mil cigarros presuntamente apócrifos en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

📦 La mercancía fue detectada antes del despacho aduanero y se encontraba en 888 cajas de cartón con 532… pic.twitter.com/6lvsWeQXp3 — Aduanas de México (@AduanasMx) November 11, 2026

Las autoridades localizaron la mercancía durante una maniobra de transbordo, después de detectar irregularidades mediante sus mecanismos de análisis documental y revisión de antecedentes comerciales.

Tan solo once días después, las instituciones federales encontraron otros 11 millones 88 mil cigarros dentro de un contenedor cuya documentación declaraba “lámparas”.

La inspección permitió identificar 554 mil 400 cajetillas, por lo que las autoridades impidieron su circulación ante posibles infracciones a los derechos de propiedad industrial.

A escala nacional, también destaca una intervención del 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde la Marina, Aduanas y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) inmovilizaron 865 mil 751 cajetillas de la marca Pall Mall, equivalentes a aproximadamente 17.3 millones de unidades si cada paquete contenía 20 piezas.

Con estos registros, el nuevo decomiso ocupa al menos el cuarto lugar entre las intervenciones de mayor volumen documentadas públicamente en el país durante 2026.

Otra operación de dimensiones similares ocurrió el 7 de octubre en el mismo puerto michoacano, donde personal naval y aduanero inmovilizó 10 millones 584 mil cigarrillos con la marca Marlboro.

Los productos permanecían dentro de 882 cajas que formaban parte de un embarque cuya declaración señalaba que transportaba vasos de vidrio.

FGR mantiene bajo resguardo el cargamento de cigarros

En el aseguramiento más reciente, los agentes de la ANAM detectaron irregularidades antes de que concluyera el despacho aduanero.

A solicitud de la FGR, el personal abrió el contenedor y realizó una inspección física para identificar los artículos y verificar su correspondencia con la información comercial.

Tras el conteo, la autoridad ministerial ordenó que los productos permanecieran en el recinto fiscalizado de la terminal portuaria, mientras continúan las investigaciones para determinar su situación jurídica. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también participó en el procedimiento.

Por ahora, las dependencias no han precisado el país de procedencia del cargamento, la empresa responsable de su traslado ni el valor comercial estimado. Tampoco informaron sobre personas detenidas o posibles responsabilidades penales de los involucrados.

Estos aseguramientos forman parte de una serie de intervenciones en las aduanas marítimas y aeroportuarias del país.

El 6 de agosto, las autoridades encontraron 9 millones 948 mil cigarrillos en una importación que declaraba vasos para beber, mientras que el 10 de septiembre localizaron otros 8 millones 780 mil procedentes de Hong Kong, China, dentro de un embarque documentado como cajas de papel para comida.

La Secretaría de Marina informó el pasado 6 de noviembre que durante 2026 las instituciones federales habían asegurado 251 millones de cigarros de procedencia ilícita, cifra superior a los 215 millones correspondientes a todo 2025 y los 15 millones que reportaron durante 2024.

En conjunto, los decomisos de los tres años suman 481 millones de unidades, equivalentes a 678 toneladas. La dependencia calculó una afectación económica de dos mil 375 millones de pesos para estructuras de la delincuencia organizada, principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el balance naval, 470 toneladas ingresaron por rutas marítimas, 198 por vía aérea y otras 10 por carretera. Las investigaciones permitieron identificar conexiones comerciales y logísticas con Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.

Las autoridades también detectaron posibles mecanismos de triangulación internacional, mediante los cuales los cargamentos pasan por distintos países para dificultar la identificación de su origen. El intercambio de información aduanera, financiera y portuaria forma parte de las investigaciones federales contra las redes dedicadas al comercio ilegal de tabaco.

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MSL