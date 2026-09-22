Van 33 millones de cigarros asegurados durante septiembre

La ofensiva federal contra el ingreso y distribución de cigarrillos presuntamente apócrifos sumó otro cargamento decomisado de dos millones 400 mil piezas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con lo que los aseguramientos reportados durante septiembre alcanzaron 33 millones 473 mil 92 unidades. El volumen equivale a un promedio de casi 1.6 millones de cigarros decomisados por día en los primeros 21 días del mes, o cerca de 66 mil 400 cada hora.

El ritmo, sin embargo, permanece por debajo del observado en agosto. Entre el 1 y el 21 de ese mes, las autoridades informaron incautaciones por 73 millones 344 mil cigarrillos, una cifra 2.2 veces superior al registro actual. Ese corte no incorpora otro millón 92 mil 751 cajetillas difundidas por separado, pues los comunicados oficiales no precisaron su equivalencia individual. El promedio diario de ese periodo rondó los 3.5 millones.

Agosto elevó su balance principalmente por una sola operación. El día 20, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y el Gabinete de Seguridad localizaron 52 millones 500 mil cigarros presuntamente apócrifos en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ese embarque procedía de Vietnam y representó más de siete de cada 10 unidades reportadas hasta esa fecha.

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En septiembre, el acumulado se repartió entre aduanas y una carretera. El AICM concentró más casos y la terminal michoacana registró ocho millones 780 mil piezas. En Tabasco, el Gabinete de Seguridad sumó 13 millones tras una revisión en la vía Villahermosa-Coatzacoalcos.

Para el nuevo caso del aeropuerto capitalino, la documentación identificaba la carga de Pekín, China, como palillos perfumados. Elementos de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y ANAM hallaron 120 mil cajetillas dentro de 200 cajas colocadas en nueve tarimas, con un peso total de tres mil 983 kilos.

Tras el análisis de riesgo aduanero, el envío pasó a una inspección especializada. La revisión estableció que el contenido no correspondía con lo declarado en los documentos de transporte, por lo que el producto quedó bajo resguardo precautorio dentro del recinto fiscalizado.

Fuera del envío del 20 de agosto, el corte incluyó dos millones 880 mil cigarros localizados el 2 de septiembre, otros nueve millones 948 mil cuatro días después, dos millones 208 mil el 13 y cinco millones 808 mil este sábado. A esos volúmenes se deben añadir 227 mil cajetillas decomisadas en Manzanillo y 865 mil 751 en el AICM, cantidades excluidas de la suma por pieza, pero que contribuyen a la ofensiva federal contra estos productos.

Septiembre registró los decomisos más grandes en Huimanguillo, Tabasco, donde las autoridades reportaron 13 millones de cigarros, y en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con otros ocho millones 780 mil. El resto de los cargamentos apareció principalmente en operaciones realizadas en el AICM.

Como parte del procedimiento por el cargamento de Pekín, las autoridades esperan el pronunciamiento del titular de la marca para definir la situación jurídica de la mercancía. El comunicado federal señala que las 2.4 millones de unidades permanecen sujetas a la medida precautoria mientras la autoridad determina si corresponden a productos apócrifos.