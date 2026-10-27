Aseguran seis toneladas de cigarros apócrifos en la Cuauhtémoc

Autoridades federales y capitalinas llevaron a cabo cuatro cateos en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, donde decomisaron un total de 547 cajas de cigarros apócrifos, las cuales tuvieron un peso aproximado de seis toneladas.

Por medio de un comunicado en conjunto entre la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Ciudadana, detallaron que el operativo se dio como parte del seguimiento a la venta de este tipo de productos en Huixquilucan, Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, en el municipio mexiquense ya habían asegurado máquinas para la elaboración, confección, empaquetado y distribución de cigarros.

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“Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público que continuará con las investigaciones correspondientes. En tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial”, indicaron.

En Huixquilucan, Estado de México, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico @FGRMexico y @GN_MEXICO_ con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron una orden de cateo en una bodega utilizada para la fabricación y distribución de cigarros apócrifos.… pic.twitter.com/dn4ZHILcdY — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 2, 2026

Así, un juez de control otorgó las órdenes de cateo de cuatro inmuebles en la alcaldía Cuauhtémoc, los cuales, presuntamente, eran usados para almacenar los cigarros apócrifos y distribuirlos.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir la fabricación, comercialización y distribución de cigarros, mediante la coordinación interinstitucional y el desarrollo de investigación e inteligencia”, se lee en el comunicado en conjunto que compartieron las instituciones de seguridad.

La operación realizada en Huixquilucan dejó una afectación económica estimada entre 225 y 330 millones de pesos al mercado ilícito de tabaco, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

En aquel momento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se llevó a cabo un cateo en el inmueble en el que fueron aseguradas aproximadamente 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalentes a cerca de 2 millones de unidades.

#ComunicadoConjunto | #CATEOS | Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia relacionados con la venta y distribución de cigarros apócrifos, elementos de la @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y #SSC de la #CiudadDeMéxico ejecutaron cuatro cateos donde aseguraron 547… pic.twitter.com/xpzDEuxjM2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 27, 2026

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LMCT