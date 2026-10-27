Defiende la autoridad alza a costo de las obras y a artista de Tlalpan

RECONOCIMIENTO / La efigie reconoce la transformación que ha vivido la alcaldía Xochimilco.

La alcaldía Xochimilco justificó el aumento de 25 por ciento en el costo de las esculturas Nochanejua y Trajinero con la necesidad de adecuar y reforzar sus estructuras; sin embargo, documentos obtenidos por La Razón vía transparencia muestran que la primera tiene un nivel menos que el contemplado en el proyecto original, pese a que su precio aumentó 750 mil pesos.

El 3 de marzo de 2026, la administración de Circe Camacho Bastida adjudicó directamente al escultor Emilio Juárez Sánchez el contrato 02-CD-16-C-012-2026 para elaborar ambas piezas, pero el 29 de junio se formalizó un convenio modificatorio que elevó el monto de las obras.

Los documentos consultados por este diario muestran que el 29 de junio la alcaldía formalizó un convenio modificatorio que elevó el monto previsto para la Fuente de los Ajolotes de tres millones a tres millones 750 mil pesos, IVA incluido.

El Tip: Los vecinos de Xochimilco pueden solicitar a la demarcación reparación y mantenimiento de alumnbrado público o la atención de fugas de agua al 55 8957 3600 Ext. 1024.

La alcaldía no detalló qué trabajos adicionales motivaron el incremento ni explicó por qué la adecuación estructural derivó en un aumento de 25 por ciento en el precio de cada escultura.

Consultada sobre los criterios para elegir a Juárez Sánchez, la administración de Camacho Bastida respondió que se consideró la participación de artistas locales y de otras demarcaciones de la Ciudad de México, cuyas obras pudieran reflejar expresiones emblemáticas de la cotidianidad y la cultura de Xochimilco. No precisó qué criterios determinaron la selección del escultor ni si se evaluaron otras propuestas.

“Los aspectos considerados (en la elección del artista) se basaron en adquirir obra realizada por un escultor que pudiera representar la historia, la tradición, así como las expresiones emblemáticas de la cultura del pueblo xochimilca”, indicó.

29 Mil m2 de mejoramiento de imagen urbana hizo la alcaldía

Los antecedentes públicos localizados sobre su trayectoria mencionan principalmente pintura y exposiciones, pero no permiten reconstruir por completo su actividad reciente ni establecer qué experiencia específica en escultura monumental acreditó para estos encargos.

En agosto de 2009, el blog El Fígaro de Poza Rica publicó un perfil de un artista con el mismo nombre y en él señaló que había estudiado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y en la Academia de San Carlos, aunque dejó ambas instituciones sin terminar las carreras.

Antes de su participación con la alcaldía Xochimilco en 2026, el registro más reciente de su actividad artística localizado en la información revisada se remonta a 2014.

En torno a los cuestionamientos de un remero sobre el nombre de esta escultura llamada Trajinero también fue motivo de consulta, la alcaldía respondió que el nombre forma parte de la propuesta del propio escultor, por tratarse (según su explicación) de una representación “simbólica y honesta” de las personas que impulsan las trajineras, con la que se busca honrar su papel histórico y su presencia cotidiana.

RECONOCIMIENTO / La efigie reconoce la transformación que ha vivido la alcaldía Xochimilco. ı Foto: Especial

La administración tampoco informó si El Trajinero tuvo una inauguración oficial. La pieza fue instalada en el sitio donde anteriormente se encontraba el monumento al Chinelo, retirado por la propia administración el 5 de abril de 2025.

La actual adminsitración también ha sido señalada por beneficiar a dos empresas de un mismo empresario con nueve contratos. Las firmas han recibido en los últimos ocho años acuerdos por hasta 90 millones de pesos por parte de distintas adminsitraciones de Xochimilco.