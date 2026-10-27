Busca Tabe que la Miguel Hidalgo sea la más segura

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, afirmó que su administración continuará con el combate a la inseguridad, pues si bien la alcaldía es la segunda más segura de la Ciudad de México, el objetivo es que sea la número uno.

En conferencia, el funcionario local destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, seis de cada 10 habitantes de la demarcación se sienten seguros debido a las acciones para disminuir la delincuencia.

“Hoy quiero reconocer que llevamos todo el año siendo la segunda alcaldía más segura de la Ciudad de México. Nos propusimos trabajar para ser la primera y no vamos a bajar la guardia. Sabemos que todavía hay delitos en distintas zonas y vamos a seguir trabajando para que, en el último rincón de Miguel Hidalgo, en todos nuestros barrios y colonias, nuestros vecinos se sientan más seguros”, afirmó.

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De acuerdo con los datos presentados, al inicio de la actual administración, la alcaldía Miguel Hidalgo ocupaba el lugar 13 entre las alcaldías en materia de seguridad y ahora es segunda.

Tabe Echartea además anunció el operativo especial por el Día de Muertos, que se llevará a cabo del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre en los panteones Civil de Dolores y Sanctorum.

Para estas labores se contará con 30 elementos, cuatro unidades, 15 carpas estratégicamente ubicadas y un vehículo blindado Rhino, con el propósito de reforzar la vigilancia.