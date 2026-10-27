Xochimilco: Reclaman a alcaldesa sobreprecio en esculturas sin consulta

“Que tenga más conciencia” es la exigencia que habitantes y trabajadores del sector turístico de Xochimilco a la alcaldesa morenista, Circe Camacho Bastida, por dos esculturas de bronce contratadas por su administración, cuyos montos aumentaron 25 por ciento mediante un convenio modificatorio luego de su finalización.

Las obras, dedicadas a los ajolotes y a los remeros de la demarcación, pasaron de costar tres millones de pesos a casi cuatro millones de pesos totales, pero una de ellas permanece parcialmente cubierta con material de embalaje y sin inauguración formal, mientras que la otra, está instalada en una glorieta sin un cruce peatonal directo.

Los documentos del contrato original 02-CD-16-C-012-2026, obtenidos por La Razón vía transparencia, indican que el 3 de marzo de 2026 la alcaldía encargó por adjudicación directa al artista originario de Tlalpan Emilio Juárez Sánchez, la elaboración de las esculturas Nochanejua, también llamada Fuente de los Ajolotes, y Trajinero.

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El Dato: Desde agosto, la alcaldesa Circe Camacho solicitó a la Contraloría capitalina investigar la adquisición de su demarcación de un dron por casi dos millones de pesos.

El acuerdo lo representaron el director general de Administración de Xochimilco, Javier Pineda Saynes, y la directora general de Turismo, Yina Garza Hernández.

El 29 de junio, tres días después de inaugurar la Fuente de los Ajolotes, la administración de Camacho Bastida modificó, sin justificación explícita en el acuerdo, los montos de ambos encargos. El costo conjunto pasó de tres millones de pesos a tres millones 750 mil pesos, un alza de 750 mil pesos, equivalente a 25 por ciento.

La modificación elevó el precio de la Fuente de los Ajolotes de un millón 724 mil 137.93 pesos a dos millones 155 mil 172.41 pesos. En el caso de Trajinero, el monto pasó de 862 mil 68 pesos a un millón 77 mil 586 pesos, monto que el contrato original y el convenio presentaron con IVA.

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ESCULTURA DE DIFÍCIL ACCESO. Nochanejua fue inaugurada por Camacho Bastida el 26 de junio, al acto asistió el artista de Tlalpan y durante la ceremonia la alcaldesa afirmó que el espacio sería un punto de encuentro y un símbolo de identidad para Xochimilco.

“Esta noche inauguramos un espacio que busca convertirse en un punto de encuentro. Es un símbolo de identidad y un recordatorio de que cuando se trabaja con visión y compromiso, los espacios públicos pueden transformarse para beneficio de la comunidad”, sostuvo.

La funcionaria local agregó que el ajolote representa una parte esencial de la identidad de la demarcación y agradeció a las áreas que participaron en el proyecto: “Detrás de cada obra existe trabajo, coordinación y un compromiso permanente por seguir mejorando nuestro territorio”.

LA MARCA / La estatua fue colocada en junio de 2026 y la elaboró el artista Emilio Juárez Sánchez. ı Foto: Fernanda Rangel|La Razón

No obstante, llegar a la escultura a pie implica sortear el tránsito de la Glorieta de Vaqueritos, pues está instalada en una de las vertientes de la vialidad, con dirección al centro de Xochimilco, sin un cruce peatonal que permita llegar hasta ella de manera segura. Durante la visita realizada el 20 de octubre, este diario tuvo que atravesar entre los automóviles para documentarla.

Amelia, de 31 años, quien pasa diariamente por la zona, dijo que prefiere no arriesgarse a conocer la obra. “Desde aquí se ve que está bien fea y como no hay cruce, pues mejor ni me arriesgo”, comentó.

La imagen digitalizada del proyecto, incluido en la documentación contractual entregada a La Razón, muestra una base de tres niveles, mientras que la estructura instalada tiene únicamente dos: el basamento y el nivel sobre el que descansan los ajolotes, así como las mangueras de la fuente.

Lucía, de 38 años, otra vecina de Xochimilco, mencionó que en la zona hay problemas de basura, iluminación e inundaciones cuando llueve. Al preguntarle si habría preferido que los recursos destinados a la fuente se utilizaran para atender el alcantarillado público, respondió afirmativamente.

INCUMPLEN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE REDONDA. Las imágenes digitales del contrato para la construcción de la fuente establecía que el basamento piramidal tendría tres pisos y terminaría con las esculturas de ajolotes. La escultura que ya se puede visitar sólo tiene dos pisos, contrario a lo planteado en el acuerdo con el artista tlalpense. Cuenta con luces para iluminar el agua. ı Foto: Alcaldía Xochimilco y Fernanda Rangel|La Razón

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LA SUSTITUCIÓN. La segunda escultura, Trajinero, está dedicada a los remeros y fue colocada en la entrada al centro de la demarcación, frente al embarcadero Fernando Celada y a unas cuadras del edificio de la alcaldía que encabeza Camacho Bastida.

La pieza ocupó el sitio donde anteriormente se encontraba el monumento al Chinelo, retirado el 5 de abril de 2025 por la administración de Camacho Bastida.

En ese momento, la alcaldía justificó el retiro con una revisión administrativa de la obra, vinculada a un contrato de cinco millones de pesos que, según lo reportado por La Prensa, estuvo bajo cuestionamiento por falta de documentación y posibles irregularidades. La revisión señaló que el costo de la intervención habría ascendido a nueve millones de pesos.

El monumento al Chinelo generó inconformidad entre vecinos que consideraban que la figura no representaba la identidad cultural de Xochimilco.

Ahora, en el sitio está Trajinero, obra dedicada a los remeros, pero cuyo nombre también es cuestionado por quienes ejercen ese oficio: “Ahí dice ‘trajinero’ y nosotros somos remeros, pero no les importó”.

A diferencia de la Fuente de los Ajolotes, la pieza no fue inaugurada formalmente y este diario encontró que todavía tenía parte del material protector usado en su traslado. Además, la pieza ya está vandalizada, pues tiene una pinta que dice “Tavis”.

INCUMPLEN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE REDONDA. Las imágenes digitales del contrato para la construcción de la fuente establecía que el basamento piramidal tendría tres pisos y terminaría con las esculturas de ajolotes. La escultura que ya se puede visitar sólo tiene dos pisos, contrario a lo planteado en el acuerdo con el artista tlalpense. Cuenta con luces para iluminar el agua. ı Foto: Alcaldía Xochimilco y Fernanda Rangel|La Razón

Este periódico le preguntó a la alcaldía si tenían una fecha concreta de su inauguración, pero no respondió a dicha pregunta.

La obra se encuentra en una zona que funciona como parada de autobuses y aunque cuenta con un borde de piedra en el cual las personas podrían sentarse, durante la visita no se observó que alguien lo utilizara para ese fin.

Andrés, de 61 años, quien vende dulces en la zona, comentó que los comerciantes y las personas que atienden las rutas de camiones que salen de ahí, se encargan de la limpieza, la poda de los árboles y el mantenimiento del espacio.

“Cuidamos la zona nosotros y yo también soy de Tlalpan, pero sí se me hace muy raro que hayan contratado a alguien de allá cuando aquí a unas calles está la escuela de diseño de Xochimilco y hay tanta gente de aquí que hace este tipo de arte. Entonces, se me hace muy extraño que no hubieran contratado a alguien de aquí”, expresó.

De acuerdo con Google Maps, la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México está a aproximadamente 10 minutos en automóvil, 24 minutos en transporte público o 29 minutos a pie desde la Glorieta de Vaqueritos.

Un remero, quien prefirió omitir su nombre, también cuestionó que la alcaldía Xochimilco tomara decisiones sin consultar a quienes se dedican a esta actividad. Consideró que el gobierno de la demarcación no tomó en cuenta sus opiniones ni sus necesidades de apoyo.

“Que fuera más consciente. El gobierno de la alcaldía toma decisiones sin preguntar y nosotros ya no lo vamos a pelear. Ojalá y nos dieran apoyos, pero bueno. Ahí dice trajineros y nosotros somos remeros, pero no les importó”, expresó.

Sobre la placa de la escultura, la alcaldía dijo a La Razón que “el nombre de la obra forma parte de la propuesta del propio escultor, en virtud de tratarse de una representación simbólica y honesta de las personas que impulsan las trajineras, honrando su papel histórico y su presencia cotidiana”.

En su respuesta, la autoridad tampoco explicó por qué nombró la escultura de una manera con la que no se identifican las personas que ejercen el oficio que resalta.

PRECIOS

El costo de las obras subió por cambios en contratos.

EstatuaTrajinero

* Costo inicial: $862,068.97

* Costo modificado: $1,077,586.21

Fuente de los Ajolotes

* Costo inicial: $1,724,137.93

* Costo modificado: $2,155,172.41

PAGO TOTAL

* Inicial: $3,000,000

* Modificado: $3,750,000

Defiende la autoridad alza a costo de las obras y a artista de Tlalpan

| Por Fernanda Rangel |

La alcaldía Xochimilco justificó el aumento de 25 por ciento en el costo de las esculturas Nochanejua y Trajinero con la necesidad de adecuar y reforzar sus estructuras; sin embargo, documentos obtenidos por La Razón vía transparencia muestran que la primera tiene un nivel menos que el contemplado en el proyecto original, pese a que su precio aumentó 750 mil pesos.

El 3 de marzo de 2026, la administración de Circe Camacho Bastida adjudicó directamente al escultor Emilio Juárez Sánchez el contrato 02-CD-16-C-012-2026 para elaborar ambas piezas, pero el 29 de junio se formalizó un convenio modificatorio que elevó el monto de las obras.

Los documentos consultados por este diario muestran que el 29 de junio la alcaldía formalizó un convenio modificatorio que elevó el monto previsto para la Fuente de los Ajolotes de tres millones a tres millones 750 mil pesos, IVA incluido.

El Tip: Los vecinos de Xochimilco pueden solicitar a la demarcación reparación y mantenimiento de alumnbrado público o la atención de fugas de agua al 55 8957 3600 Ext. 1024.

La alcaldía no detalló qué trabajos adicionales motivaron el incremento ni explicó por qué la adecuación estructural derivó en un aumento de 25 por ciento en el precio de cada escultura.

Consultada sobre los criterios para elegir a Juárez Sánchez, la administración de Camacho Bastida respondió que se consideró la participación de artistas locales y de otras demarcaciones de la Ciudad de México, cuyas obras pudieran reflejar expresiones emblemáticas de la cotidianidad y la cultura de Xochimilco. No precisó qué criterios determinaron la selección del escultor ni si se evaluaron otras propuestas.

“Los aspectos considerados (en la elección del artista) se basaron en adquirir obra realizada por un escultor que pudiera representar la historia, la tradición, así como las expresiones emblemáticas de la cultura del pueblo xochimilca”, indicó.

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Los antecedentes públicos localizados sobre su trayectoria mencionan principalmente pintura y exposiciones, pero no permiten reconstruir por completo su actividad reciente ni establecer qué experiencia específica en escultura monumental acreditó para estos encargos.

En agosto de 2009, el blog El Fígaro de Poza Rica publicó un perfil de un artista con el mismo nombre y en él señaló que había estudiado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y en la Academia de San Carlos, aunque dejó ambas instituciones sin terminar las carreras.

Antes de su participación con la alcaldía Xochimilco en 2026, el registro más reciente de su actividad artística localizado en la información revisada se remonta a 2014.

En torno a los cuestionamientos de un remero sobre el nombre de esta escultura llamada Trajinero también fue motivo de consulta, la alcaldía respondió que el nombre forma parte de la propuesta del propio escultor, por tratarse (según su explicación) de una representación “simbólica y honesta” de las personas que impulsan las trajineras, con la que se busca honrar su papel histórico y su presencia cotidiana.

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La administración tampoco informó si El Trajinero tuvo una inauguración oficial. La pieza fue instalada en el sitio donde anteriormente se encontraba el monumento al Chinelo, retirado por la propia administración el 5 de abril de 2025.

La actual adminsitración también ha sido señalada por beneficiar a dos empresas de un mismo empresario con nueve contratos. Las firmas han recibido en los últimos ocho años acuerdos por hasta 90 millones de pesos por parte de distintas adminsitraciones de Xochimilco.