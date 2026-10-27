SSC atiende reporte sobre casos de envenenamiento de perros de compañía

Agente de la SSC en la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atendieron el reporte de la persona encargada de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, sobre varios posibles casos de envenenamiento de perros de compañía.

De acuerdo con los reportes de los propietarios, sus mascotas presuntamente habrían ingerido alguna sustancia tóxica mientras paseaban en las inmediaciones del Parque España, en la misma demarcación.

Ante esta situación, policías de Sector, de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en coordinación con autoridades de la alcaldía se trasladaron al lugar para supervisar el entorno, realizar recorridos preventivos y brindar orientación a los ciudadanos sobre las medidas de protección para sus animales de compañía.

Además, policías de la SSC analizan los videos de las cámaras de vigilancia que se encuentran en la zona para realizar las investigaciones correspondientes.

La SSC exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho que pudiera poner en riesgo la integridad de los animales o alguna conducta sospechosa a través de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), al teléfono 55 5208 9898, así como en las cuentas oficiales de redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

La #SCC informa:



Elementos de la #SSC de la #CiudadDeMéxico atendieron el reporte de la persona encargada de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, en la colonia #Condesa, alcaldía @AlcCuauhtemocMx, sobre varios posibles casos de envenenamiento de perros de… pic.twitter.com/O4Rl6xBJzz — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 27, 2026

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FGR