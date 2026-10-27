Video: Auto sale volando tras chocar contra una casa en Cuajimalpa

Un automóvil negro terminó fuera de una vivienda después de protagonizar un aparatoso accidente en la Ciudad de México. La fuerza del impacto fue tal que el vehículo atravesó distintos espacios del inmueble hasta salir proyectado al exterior, en una escena que quedó registrada por cámaras de seguridad.

El percance ocurrió en Lomas del Chamizal, en la alcaldía Cuajimalpa, y las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales este martes. En la grabación se observa cómo el conductor se aproxima a una curva pronunciada, pero no consigue mantener el control del automóvil y termina estrellándose contra una propiedad.

Aunque el choque provocó daños visibles en la vivienda, el incidente dejó varias incógnitas: hasta el momento no se ha identificado al conductor ni se ha confirmado cuántas personas viajaban en el vehículo. Tampoco se han reportado personas lesionadas por el accidente.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de vecinos y de la casa afectada permitieron ubicar el accidente durante la tarde del pasado 19 de octubre. Sin embargo, fue hasta varios días después cuando el video comenzó a ganar difusión en plataformas digitales.

Momento previo al accidente ı Foto: Captura de pantalla

En la grabación se aprecia una rotonda con una curva pronunciada y una vivienda situada frente al trayecto del automóvil. El conductor del vehículo negro aparentemente no logró completar el giro y se impactó contra la reja del domicilio.

La velocidad con la que circulaba habría contribuido a que el automóvil continuara avanzando después del primer choque. En lugar de detenerse frente a la propiedad, atravesó la cochera y pasó por la terraza, mientras provocaba daños a su paso.

La secuencia muestra que el vehículo también destruyó una barda que separaba el inmueble de una calle. Finalmente, el automóvil salió proyectado al exterior y cayó al vacío, lo que convirtió el accidente en una escena particularmente aparatosa.

Segundos después del impacto, una persona se acercó al lugar, aparentemente alertada por el fuerte estruendo. El registro de las cámaras permite observar las consecuencias materiales del choque, aunque no confirma qué ocurrió con el conductor inmediatamente después de la caída.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente si el automovilista viajaba solo o acompañado, ni se han dado a conocer detalles sobre su identidad. Tampoco existe un reporte de personas heridas relacionado con el incidente.

¡Aparatoso accidente en la CDMX! 🚨🚘



Un automovilista perdió el control al tomar una curva a presunto exceso de velocidad y terminó impactándose de lleno contra el portón y la barda de un domicilio en la alcaldía Cuajimalpa. 🚗💥



Debido a la fuerza del impacto, el vehículo… pic.twitter.com/Fz38BbAhfi — CódigoQro (@CodigoQro) October 27, 2026

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