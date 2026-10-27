¿Cuándo hay puente en noviembre 2026? Fechas y días de asueto de la SEP

En noviembre se cuenta con tres días sin clases, por lo que tanto a inicios como a finales de mes las y los estudiantes contarán con un puente para pasar tiempo con sus familiares y personas cercanas.

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con fechas establecidas en las que las y los estudiantes de educación básica no tendrán clases durante el periodo escolar actual.

En cuanto a noviembre, la SEP cuenta con suspensión de clases por el Día de Muertos y la conmemoración de la Revolución Mexicana, así como por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Los días sin clases de noviembre, en los cuales se darán puentes, son los siguientes:

Lunes 2 de noviembre

Lunes 16 de noviembre

Viernes 27 de noviembre

Calendario Escolar noviembre 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Debido a que el viernes 30 de octubre también se suspenderán las clases, del 30 al 2 de noviembre se cuenta con un megapuente ideal para celebrar el Día de Muertos, colocar ofrendas, salir a pedir dulces, y seguir las tradiciones familiares.

🏵️💀 ¡Vivamos nuestras tradiciones con alegría y prevención!



Este #DíaDeMuertos, si visitas un panteón, colocas una ofrenda o disfrutas de los desfiles, recuerda seguir las medidas de seguridad para cuidar de ti y de quienes te acompañan. 🕯️✨



Celebremos nuestras costumbres con… pic.twitter.com/Opi5M0FDlQ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 26, 2026

Fechas y días de asueto de la SEP 2026-2027

En cuanto a los demás días que se tienen suspensión de clases del periodo escolar 2026-2027 son los siguientes:

Periodos vacaionales

Del lunes 21 de diciembre al martes 5 de enero

Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril

Del viernes 9 de jlio hasta el inicio del próximo ciclo escolar

Por sesión ordinaria del CTE

Viernes 30 de octubre

Viernes 27 de noviembre

Viernes 29 de enero

Viernes 26 de febrero

Viernes 30 de abril

Viernes 28 de mayo

Viernes 25 de junio

Por suspensión de labores docentes

Lunes 2 de noviembre

Lunes 16 de noviembre

Viernes 25 de diciembre

Viernes 1 de enero

Miércoles 6 de enero

Lunes 1 de febrero

Lunes 15 de marzo

Miércoles 5 de mayo

Propuesta de calendario SEP ı Foto: SEP

Conocer estos días con anticipación permite que las madres, padres o tutores de las y los estudiantes planeen sus actividades extraacadémicas y familiares con anticipación.

Adicional a lo establecido en el calendario escolar, cada entidad de México puede suspender clases por diversas situaciones como fenómenos meteorológicos, eventos locales, entre otros.

Por tanto, se recomienda mantenerse siempre alertas a los comunicados emitidos por las instituciones académicas y por las autoridades de la Secretaría de Educación correspondientes.

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