Suspensión de clases

¿Cuándo hay puente en noviembre 2026? Fechas y días de asueto de la SEP

SEP suspenderá clases tres días; estas son las fechas de los puentes y megapuentes

¿Cuándo hay puente de noviembre 2026?
¿Cuándo hay puente de noviembre 2026? Foto: Especial La Razón
Por:
Yosselin Pérez

En noviembre se cuenta con tres días sin clases, por lo que tanto a inicios como a finales de mes las y los estudiantes contarán con un puente para pasar tiempo con sus familiares y personas cercanas.

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con fechas establecidas en las que las y los estudiantes de educación básica no tendrán clases durante el periodo escolar actual.

En cuanto a noviembre, la SEP cuenta con suspensión de clases por el Día de Muertos y la conmemoración de la Revolución Mexicana, así como por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

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Los días sin clases de noviembre, en los cuales se darán puentes, son los siguientes:

  • Lunes 2 de noviembre
  • Lunes 16 de noviembre
  • Viernes 27 de noviembre
Calendario Escolar noviembre 2026
Calendario Escolar noviembre 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Debido a que el viernes 30 de octubre también se suspenderán las clases, del 30 al 2 de noviembre se cuenta con un megapuente ideal para celebrar el Día de Muertos, colocar ofrendas, salir a pedir dulces, y seguir las tradiciones familiares.

Fechas y días de asueto de la SEP 2026-2027

En cuanto a los demás días que se tienen suspensión de clases del periodo escolar 2026-2027 son los siguientes:

Periodos vacaionales

  • Del lunes 21 de diciembre al martes 5 de enero
  • Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril
  • Del viernes 9 de jlio hasta el inicio del próximo ciclo escolar

Por sesión ordinaria del CTE

  • Viernes 30 de octubre
  • Viernes 27 de noviembre
  • Viernes 29 de enero
  • Viernes 26 de febrero
  • Viernes 30 de abril
  • Viernes 28 de mayo
  • Viernes 25 de junio

Por suspensión de labores docentes

  • Lunes 2 de noviembre
  • Lunes 16 de noviembre
  • Viernes 25 de diciembre
  • Viernes 1 de enero
  • Miércoles 6 de enero
  • Lunes 1 de febrero
  • Lunes 15 de marzo
  • Miércoles 5 de mayo
Propuesta de calendario SEP
Propuesta de calendario SEP ı Foto: SEP

Conocer estos días con anticipación permite que las madres, padres o tutores de las y los estudiantes planeen sus actividades extraacadémicas y familiares con anticipación.

Adicional a lo establecido en el calendario escolar, cada entidad de México puede suspender clases por diversas situaciones como fenómenos meteorológicos, eventos locales, entre otros.

Por tanto, se recomienda mantenerse siempre alertas a los comunicados emitidos por las instituciones académicas y por las autoridades de la Secretaría de Educación correspondientes.

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