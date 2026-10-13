SEP celebra fallo de la SCJN que prohíbe comida chatarra en las escuelas

Mario Delgado Carrillo afirmó que la salud de los estudiantes prevalece sobre los intereses económicos particulares.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, celebró la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ratificó la legalidad de los Lineamientos de Vida Saludable.

Dicha determinación avala de forma definitiva la prohibición para vender y promover comida chatarra dentro de los planteles educativos de todo el país, abarcando desde la educación inicial hasta el nivel superior en el Sistema Educativo Nacional (SEN).

Mario Delgado precisó que el fallo del máximo tribunal fortalece la edificación de entornos escolares saludables en beneficio de la comunidad estudiantil.

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Asimismo, sostuvo que este dictamen refrenda el compromiso para garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, anteponiendo estos derechos fundamentales por encima de los intereses económicos particulares.

La determinación judicial ocurrió al resolver los amparos en revisión 127/2026, 183/2026 y 91/2026. En sus delibaciones, los ministros de la SCJN determinaron que las disposiciones contenidas en los normativos se ajustan estrictamente a las atribuciones legales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para regular la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas en las escuelas bajo criterios nutrimentales.

El titular de la SEP enfatizó que la ratificación jurídica representa un avance para consolidar espacios educativos que promuevan el bienestar integral de los estudiantes.

De igual manera, subrayó que las medidas aplicadas se mantienen en concordancia directa con los compromisos del Gobierno de México para salvaguardar la salud infantil y juvenil dentro de los recintos escolares del territorio nacional.

Los Lineamientos de Vida Saludable fueron publicados oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de septiembre de 2024. A partir de dicha fecha, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la dependencia registró e intervino en la defensa legal de 139 medios de impugnación interpuestos en diversas instancias, logrando sostener la plena validez del acuerdo institucional.

Finalmente, el secretario de Educación Pública reiteró que la dependencia mantendrá de forma continua la implementación de acciones enfocadas en proteger la salud de la niñez y la juventud mexicana, asegurando la permanencia de espacios seguros y saludables en las instituciones de enseñanza de todo México.

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JVR