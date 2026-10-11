Critican a Franco Escamilla por entrenar a su hijo de forma ‘incorrecta’: ‘Lo expone a una lesión’

Franco Escamilla desde hace meses decidió llevar un estilo de vida más saludable y compartir sus entrenamientos en redes sociales. Sin embargo, las imágenes desataron una ola de comentarios recientemente luego de compartir un clip de una de las rutinas de su hijo menor.

Aunque varios usuarios destacaron su esfuerzo y disciplina, otros cuestionaron el peso que estaba levantando y advirtieron sobre posibles riesgos para su salud debido a su edad.

Usuarios de redes sociales critican a Franco Escamilla por poner a entrenar a su hijo de forma incorrecta: ‘Lo expone a una lesión’

Franco Escamilla publicó un video en el que su hijo de 15 años aparece realizando ejercicio en una máquina para piernas. Durante la grabación, el adolescente dice que la máquina está cargada con 200 kilos de peso; sin embargo, en la descripción de la publicación aclaró que en realidad fueron 210 kilos.

En las imágenes también se observa que el hijo del comediante utiliza rodilleras ortopédicas en ambas piernas mientras realiza el ejercicio.

La publicación de Escamilla no tardó en generar debate entre los internautas. Algunos usuarios señalaron que una persona de su edad difícilmente puede llegar a levantar esa cantidad de peso de forma repentina y sin la supervisión adecuada de especialistas.

Franco Escamilla ı Foto: Especial

“El ped* ya no es que Franco Escamilla exponga a sus hijos al bullying digital, el ped* es que los expone a una lesión seria por su ignorancia, además de enfermedades graves por la dieta tan ojet* a la que mamá y papá los acostumbraron”, expresó un usuario en X, antes Twitter.

Otros comentarios fueron:

“Lo que no entiendo, es la necesidad de subir el vídeo y exhibir a su hijo. Aunque lo haga bien, lo iban a criticar.”

“Le está cargando de más, apenas tiene 15 años”

Pese a las críticas, también hubo seguidores que defendieron al joven. Y Franco Escamilla dejó claro que no sabe cuándo parar, así que lanzó una publicación a sus haters:

“Yo.- Subo monólogo

Ellos.- “pinch* gordo, ponte a hacer ejercicio”

Yo.- Me pongo a hacer ejercicio

Ellos.- “Pinch* pendej*, entrenas mal, mejor ponte a subir chistes”

JAJAJAJAJAJAJAJA".

Yo.- Subo monólogo

Ellos.- “pinche gordo, ponte a hacer ejercicio”

Yo.- Me pongo a hacer ejercicio

Ellos.- “Pinche pendejo, entrenas mal, mejor ponte a subir chistes”

JAJAJAJAJAJAJAJA

¡Que pasen buenas noches, gracias a la raza en Cancún por estas 4 funciones! — Franco Escamilla (@franco_esca) October 11, 2026

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