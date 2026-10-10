Aunque Kevyn Contreras, mejor conocido como Bicolor, suele llamar la atención del público por su característica cabellera larga, un video que circula en redes sociales revela que tiene un serio problema de calvicie.

Mientras realizaba su rutina de peinado en La Granja VIP, el comediante regio tuvo un descuido que permitió que los espectadores observaran con detalle cómo luce realmente su cuero cabelludo, lo que provocó todo tipo de comentarios y reacciones entre los seguidores del reality.

¿Bicolor está pelón? Kevyn Contreras tiene descuido frente a las cámaras y desata reacciones

Si te preguntas si Bicolor está pelón, la respuesta es sí. De hecho, el propio Kevyn Contreras reveló, al ingresar a La Granja VIP, que se encontraba en un proceso de injerto capilar para recuperar parte del cabello que había perdido con el paso de los años.

Según contó en aquel momento, los especialistas apenas habían trabajado la zona frontal de su cabeza, razón por la que incluso aprovechó para recomendarle a Rafa Mercadante someterse a un procedimiento similar.

Ahora, usuarios en redes retomaron un video en el que Kevyn Contreras Bicolor aparece frente al espejo mientras realiza su conocida rutina de rizos y se aplica una crema para peinar. Sin embargo, lo que llamó la atención de ese momento fue que durante varios segundos quedó expuesta la parte de su cabeza que no tiene cabello.

En las imágenes que ya circulan en X, antes Twitter, y TikTok, se puede apreciar que el comediante tiene una franja de cabello en la línea frontal de la cabeza, producto del injerto, mientras que detrás de esa zona existe una parte casi pelona y el cabello vuelve a aparecer desde la parte posterior de la cabeza y la nuca, creando un contraste que sorprendió al público.

Weeeeeey......Bicolor está pelón??!!!!!!!!! Que pedo?????



Y andaban criticando las entradas de pascal cuando esté señor por eso se deja el pelo largo, para taparse#LaGranja pic.twitter.com/3v7dcIAKm7 — Mr Sour Candy 🍬. (@MrDiegoPerez11) October 10, 2026

Puedes leer: