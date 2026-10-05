Paola Suárez suelta bomba contra LCDLF; a Karina le prometieron el segundo lugar | VIDEO

Paola Suárez suelta bomba contra producción de LCDLF, a Karina le prometieron el segundo lugar

La final de La Casa de los Famosos México 2026 generó una enorme polémica con la victoria de Mariana Ochoa y que Karina Torres quedara en el tercer lugar del reality show, pese al enorme apoyo que tenía.

Varias de las amistades de la famosa influencer estaban presentes en un evento en el bar Rico de la CDMX, donde muchas personas se juntaron para apoyar a su favorita. Ante esto, Paola Suárez no se quedó callada sobre el resultado de la competencia.

Paola Suárez reacciona al tercer lugar de Karina Torres:



“Es una m*m#da, en serio. Y créanme que si me vuelven a hablar para #LaCasaDeLosFamososMéxico no voy a ir. Es una p*t# m*m#da.”#LaCasaDeLosFamososMX#KarinaGanadora pic.twitter.com/SFiqvvsHiY — agatha あ (@ErikaCanizaress) October 5, 2026

“¿Cómo que Karina quedó en tercer lugar? No lo puedo creer", señaló Paola Suárez antes de agregar, “si me vuelve a hablar para la casa, no voy a ir. Es una pu** mam***”, criticó, asegurando así que hubo fraude contra Karina Torres.

En otro momento mientras se encontraba con Vanessa Labios 4k, Paolita aseguró que a su amiga le habían prometido el segundo lugar de la competencia, por lo que aunque sabía que su amiga no sería ganadora, tampoco le pareció el resutado.

“Yo ya sabía, pero a Karina le habían dicho que según le iban a dar el segundo lugar, a mi Karina me dijo”, contó ella. “A mi me dijeron que iba a ganar Mariana porque firmó contrato”, acusó, “de que le quieran levantar el raiting a una persona que ya murió en su carrera...”, finalizó contra Ochoa.

Paola Suárez confirmando que ya se sabía que Mariana ganaría porque firmó contrato pero que se suponía que a Karina le darían el 2do lugar 🤡💀 FRUDE TOTAL!!! #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/oKFb4yNsG3 — David Arellano (@DavidHernare) October 5, 2026

Más tarde, a través de una transmisión en vivo desde su casa, la famosa reiteró su enojo, al señalar que el supuesto fraude fue muy evidente: “Mejor digan que le quieren levantar la carrera, que la quieren volver a revivir, y ya, no pasa nada”, señaló.

Incluso, señaló que no siente que todo lo que hizo para apoyar a su amiga haya valido la pena en verdad. “Hasta me arrepiento de haber ido y todavía me deben dinero, no se hagan pend*jos”, arremetió, “me siento decepcionada”.

Paola Suárez obtuvo el apoyo del públio y en redes sociales comenzaron a comentar que ojalá no vuelva a entrar ninguna de las integrantes de Las Perdidas a La Casa de los Famosos México, pues señalan que “solo las utilizan por números”.

Paola Suárez diciendo que hasta se arrepiente de haber ido a las galas y que le deben dinero 🤡💀 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/x3EHUYFYwd — David Arellano (@DavidHernare) October 5, 2026

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